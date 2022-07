NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 550 Franken belassen. Zurich sei nach wie vor der Hauptnutznießer der Preisdynamik in der kommerziellen Schaden- und Unfallversicherung, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass sich die Margensteigerung in diesem Segment bis 2023 fortsetzen kann, selbst wenn sich die Lücke zwischen Preis- und Schadeninflation zu schließen beginnt. Seine Nettogewinnprognose für das erste Halbjahr liege rund 4 Prozent über der Konsensschätzung./edh/mis