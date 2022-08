NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich von 550 auf 560 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Halbjahresergebnis des Versicherers sei besser ausgefallen als von ihm erwartet, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Prognosen an./ajx/he