JP Morgan Chase & Co.

Zurich Insurance Underweight

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen.Trotz der vergleichsweise schwachen Kursentwicklung des Sektors bleibe er wegen zahlreicher Treiber positiv für die Versicherer gestimmt, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Zurich jedoch ist er skeptisch wegen zahlreicher Risiken, darunter das Agrargeschäft wegen zunehmender Naturkatastrophen und der Debatte um das Überschusskapital. Weitere Verbesserungen im gewerblichen Bereich der Schaden- und Unfallversicherung erschienen zudem schwierig./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 19:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland