Profil

DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG stützt sich auf über 45 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Europa. Die DJE-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Pullach bei München, betreibt ihre Fondsgesellschaft in Luxemburg und hat eine Tochtergesellschaft in der Schweiz sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main und Köln. DJE verwaltet mit ca. 135 Mitarbeitern rund 12,7 Mrd. Euro für private und institutionelle Kunden im In- und Ausland. Den Grundstein für diese Entwicklung hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt.

Die dreidimensionale FMM-Methode ist das Herzstück der Anlagephilosophie von DJE und geht auf die Promotion des Gründers Dr. Jens Ehrhardt zurück. Ihr zufolge beeinflussen neben fundamentalen Kriterien wie der Gesamtmarktbewertung und der Unternehmensanalyse auch monetäre und markttechnische Indikatoren die Kursentwicklungen. Dazu zählen z.B. das Geldmengenwachstum und die Inflationsentwicklung sowie die Auswertung von Stimmungs- und Trendindikatoren. Die FMM-Methode bildet die Grundlage für die private Vermögensverwaltung und die gesamte Fondspalette. Sie ist auch Namensgeberin für den ersten Investmentfonds von DJE, den FMM-Fonds, den ersten bankenunabhängigen Vermögensverwalter-Fonds Deutschlands, aufgelegt 1987.

Heute bietet die Gruppe 25 Publikumsfonds an, die in den wichtigsten und attraktivsten Märkten der Welt investieren und von unabhängigen Rating-Agenturen vielfach ausgezeichnet wurden: globale, regionale oder thematische Aktienstrategien, Renten-, Geldmarkt- und Dachfonds sowie Mischfonds, die verschiedene Anlageklassen flexibel miteinander kombinieren. Institutionellen Investoren bietet DJE zudem die Beratung, Verwaltung sowie das Risikomanagement und Controlling von Fonds an und legt bei Bedarf eigene Spezial- und White-Label-Fonds auf.

Quelle: DJE Kapital AG. Stand: 30.06.2019.