Nachhaltig investieren

Profitieren Sie von den Renditechancen der Finanzmärkte, ohne auf ökologische, soziale und ethische Aspekte zu verzichten. Investieren Sie in ein breit gestreutes Portfolio aus nachhaltigen Fonds und ETFs. VisualVest bietet drei nachhaltige „GreenFolios“ in unterschiedlichen Risikostufen an.