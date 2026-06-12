01 Communique Laboratory stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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01 Communique Laboratory hat am 11.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 570,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 01 Communique Laboratory einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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