01 Communique Laboratory stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,7 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 570,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 01 Communique Laboratory einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.

01 Communique Laboratory hat am 11.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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