01 Communique Laboratory stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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01 Communique Laboratory hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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