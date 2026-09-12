01 Communique Laboratory stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

01 Communique Laboratory hat am 10.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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