DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -2,1%Nas21.648 -2,0%Bitcoin61.142 +0,3%Euro1,1571 ±0,0%Öl112,2 +4,3%Gold4.497 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Top News
Wachstum mit Absicherung Wachstum mit Absicherung
In diesen Fällen macht es Sinn, Dividenden nicht zu reinvestieren In diesen Fällen macht es Sinn, Dividenden nicht zu reinvestieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

01 Communique Laboratory stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

21.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
01 Communique Laboratory Inc Registered Shs
0,21 EUR -0,02 EUR -8,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

01 Communique Laboratory präsentierte am 19.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat 01 Communique Laboratory 0,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 288,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf 01 Communique Laboratory

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 01 Communique Laboratory

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu 01 Communique Laboratory Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung