01 Communique Laboratory stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Im abgelaufenen Quartal hat 01 Communique Laboratory 0,4 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 288,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

01 Communique Laboratory präsentierte am 19.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.

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