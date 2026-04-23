DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5600 -1,1%Nas24.615 -0,2%Bitcoin65.013 -0,2%Euro1,1684 -0,2%Öl119,1 +7,1%Gold4.545 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX letztlich tiefer -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank mit Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So viel hätte eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr eingebracht So viel hätte eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr eingebracht
Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet Dogecoin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

029 Group SE: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025

29.04.26 19:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mendarion SE Inhaber-Akt
40,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen


EQS-Media / 29.04.2026 / 19:00 CET/CEST

Berlin, 29. April 2026. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality und Lifestyle, gibt die Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts 2025 bekannt. Die 029 Group SE weist für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -2.334.332 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss von EUR 334.207). Dieses Ergebnis wurde unter anderem durch den im Zusammenhang mit der Veräußerung der Beteiligung an der TRIP Drinks Ltd. erfassten Buchverlust beeinflusst.

Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von einer strategischen Weiterentwicklung des Portfolios. Die Gesellschaft hat ihre Investitionsstrategie weiter auf Plattformunternehmen mit Real-Estate-Bezug ausgerichtet und zentrale Portfoliomaßnahmen umgesetzt. Dazu zählt insbesondere die vollständige Veräußerung der Beteiligung an der TRIP Drinks Ltd. sowie der Erwerb einer Beteiligung an der Periskop Partners AG, die gemeinsam mit Limestone Capital künftig das Fundament der Plattformstrategie bildet.

Geschäftsführer Leon Sander kommentierte das Geschäftsjahr wie folgt: „Das Geschäftsjahr 2025 war für die 029 Group SE von einer konsequenten strategischen Weiterentwicklung geprägt. Mit der Veräußerung der TRIP-Beteiligung und dem Einstieg bei Periskop Partners haben wir unser Portfolio gezielt auf Plattformunternehmen mit Real-Estate-Bezug ausgerichtet. Gleichzeitig haben sich unsere bestehenden Beteiligungen operativ weiterentwickelt. Wir bleiben fokussiert auf den langfristigen Aufbau von Wert durch eine disziplinierte Kapitalallokation.“

Der Geschäftsbericht 2025 ist verfügbar unter: https://www.029-group.com/de/investor-relations.



Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality und Lifestyle. Die Gesellschaft entwickelt und unterstützt Plattformen und Marken, die neue Formen des Lebens, Arbeitens und Reisens adressieren. Mit einem aktiven Investitionsansatz konzentriert sich die 029 Group auf Unternehmen, bei denen sie durch ihr Netzwerk, ihre operative Expertise und ihre Plattformstruktur einen nachhaltigen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

 

029 Group SE
Kurfürstendamm 14
10719 Berlin
E-Mail: ir@029-group.com
https://www.029-group.com/



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: 029 Group SE
Schlagwort(e): Finanzen

29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 029 Group SE
Kurfürstendamm 14
10179 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@029-group.com
Internet: www.029-group.com
ISIN: DE000A2LQ2D0
WKN: A2LQ2D
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, München
EQS News ID: 2318316

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2318316  29.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Mendarion SE Inhaber-Akt

DatumMeistgelesen