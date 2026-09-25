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029 Group SE: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026

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EQS-Media / 25.09.2026 / 18:30 CET/CEST

Berlin, 25. September 2026. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality und Lifestyle, gibt die Veröffentlichung ihres Halbjahresberichts 2026 bekannt. Für das erste Halbjahr 2026 weist die 029 Group SE ein Halbjahresergebnis von EUR -230.388 aus (Vorjahr: EUR -236.603).

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Im ersten Halbjahr 2026 lag der Fokus auf der Weiterentwicklung der beiden Plattformbeteiligungen Limestone Capital und Periskop Partners. Beide Gesellschaften bauten ihre Investment- und Managementplattformen in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiter aus. Limestone Capital setzte ihren Wachstumskurs mit neuen Fondsvehikeln und weiteren Investitionen fort und verzeichnete einen deutlichen Anstieg des verwalteten Vermögens. Periskop Partners erzielte Fortschritte bei der Wertschöpfung im Portfolio und der Diversifizierung ihrer Ertrags- und Fundraising-Basis.

Der Halbjahresbericht 2026 ist verfügbar unter: https://www.029-group.com/de/investor-relations.

 

Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality und Lifestyle. Die Gesellschaft entwickelt und unterstützt Plattformen und Marken, die neue Formen des Lebens, Arbeitens und Reisens adressieren. Mit einem aktiven Investitionsansatz konzentriert sich die 029 Group auf Unternehmen, bei denen sie durch ihr Netzwerk, ihre operative Expertise und ihre Plattformstruktur einen nachhaltigen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

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Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

 

029 Group SE
Kurfürstendamm 14
10719 Berlin
E-Mail: ir@029-group.com
https://www.029-group.com/



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Emittent/Herausgeber: 029 Group SE
Schlagwort(e): Finanzen

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25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 029 Group SE
Kurfürstendamm 14
10179 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@029-group.com
Internet: www.029-group.com
ISIN: DE000A2LQ2D0
WKN: A2LQ2D
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, München
LEI Code: 894500HTWHCWL0NSS150
EQS News ID: 2405796

 
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2405796  25.09.2026 CET/CEST

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