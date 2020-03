1&1 Drillisch will trotz Corona-Krise Kurs halten

MONTABAUR/MAINTAL (dpa-AFX) - Trotz der Corona-Krise will das Telekommunikationsunternehmen 1&1 Drillisch Umsatz und Ergebnis 2020 auf dem Niveau des Vorjahres halten. "Mobilfunk und Festnetzanschlüsse werden in dieser schwierigen Zeit überall gebraucht", sagte Firmenchef Ralph Dommermuth am Donnerstag bei der Vorstellung der Jahresbilanz für 2019.

Allerdings war das Ergebnis zuletzt deutlich gesunken: Das Unternehmen musste ein rückläufiges operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 638,5 Millionen Euro ausweisen, 2018 waren es noch 721,9 Millionen Euro. Hauptgrund dafür war ein Streit mit der Branchengröße Telefónica Deutschland über rückwirkende Preissenkungen für den Zugang von 1&1 zum Netz der Tochter des spanischen Telekomkonzerns Telefónica.

Das Konzernergebnis lag bei 373,6 Millionen Euro und damit ebenfalls klar unter dem Vorjahreswert von 406 Millionen Euro. Der Service-Umsatz von 1&1 stieg hingegen um rund drei Prozent./swe/DP/jha