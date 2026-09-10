DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 9,98 -1,9%Nas 26.090 -0,6%Bitcoin 66.450 -1,2%Euro 1,1611 -0,2%Öl 107,8 +6,5%Gold 4.326 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
1&1-Prognose gekappt

United-Internet-Aktie leichter: Restrukturierung bei 1&1 und IONOS mit Stellenabbau

United-Internet-Aktie leichter: Restrukturierung bei 1&1 und IONOS mit Stellenabbau

Die beiden Töchter von United Internet, 1&1 sowie IONOS, haben jeweils ein Restrukturierungsprogramm aufgesetzt, das Kosten sparen soll.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.80 EUR -0.15 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IONOS
33.84 EUR 0.22 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
28.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Insgesamt sollen bei beiden Konzernen rund 800 Arbeitsplätze wegfallen, teilten die Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mit. 1&1 senkte zudem wegen der anfallenden Einmal­kosten die Prognose für das operative Ergebnis 2026.

Werbung

Für United Internet ergeben sich aus den beiden Transformationsprogrammen einmalige Restrukturierungsaufwendungen von etwa 95 Millionen Euro, die sich im Geschäftsjahr 2026 ergebnisbelastend auswirken werden, wie es hieß. Die Restrukturierungsaufwendungen würden als einmaliger Sondereffekt ausgewiesen und entsprechend bereinigt. Sie belasteten insofern nicht die operative Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von etwa 1,45 Milliarden Euro. Auch den Rest des Ausblicks ließ United Internet unverändert. Nach Umsetzung der Transformationsprogramme werden jährliche Kosteneinsparungen von rund 55 Millionen Euro erwartet, die in die weitere Unternehmensentwicklung investiert werden sollen.

Bei 1&1 betrifft der Umbau Versatel, das im Konzernverbund unter anderem für das Glasfasergeschäft von Gewerbekunden verantwortlich ist. Organisation, Prozesse und Strukturen sollen verschlankt werden, die Mitarbeiterzahl soll von etwa 1.350 Vollzeitstellen auf rund 1.000 sinken. Das Umbauprogramm kostet den Angaben zufolge in diesem Jahr beim operativen Ergebnis rund 60 Millionen Euro.

Wegen der Kosten erwartet 1&1 statt des bisher anvisierten Ebitda von 800 Millionen nur noch 740 Millionen Euro. Ohne die laut 1&1 einmaligen Aufwendungen für den Umbau strebe das Unternehmen weiter ein bereinigtes operatives Ergebnis von 800 Millionen Euro an, hieß es. Nach vollständiger Umsetzung soll das Sparprogramm ab dem Geschäftsjahr 2028 einen jährlichen Ergebnisbeitrag von rund 25 Millionen Euro liefern.

Werbung

Auch der Internetdienstleister 1&1 sowie IONOS legt ein Sparprogramm auf und baut Stellen ab. So soll die Zahl der Mitarbeitenden von rund 3.800 auf etwa 3.350 Vollzeitstellen sinken, wofür das Unternehmen etwa 35 Millionen Euro an Sonderkosten veranschlagt. Die diesjährige Prognose für das um Sonderposten bereinigte Ebitda von um die 530 Millionen Euro bleibe davon unberührt, hieß es von den Karlsruhern.

Ab 2027 erwartet IONOS Einsparungen bei den laufenden Kosten von bis zu 30 Millionen Euro. Die Mittel sollen gezielt investiert werden, unter anderem in die Produktentwicklung von Künstlicher Intelligenz und den Ausbau des Cloudgeschäfts.

IONOS bietet vor allem das Hosting von Webseiten und Servern im Netz an sowie dazugehörige Dienstleistungen. Hauptanteilseigner ist der United-Internet-Konzern von Mitgründer Ralph Dommermuth mit knapp 64 Prozent der Aktien. United Internet hält mit rund 86 Prozent auch den Hauptteil an 1&1.

Werbung

Die United Internet-Aktie verliert nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate 0,36 Prozent auf 27,70 Euro.

/nas/men/tih

MONTABAUR/KARLSRUHE (dpa-AFX)

Bildquellen: A. Hesse, Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Aktuelle IONOS Aktie News

Werbung

IONOS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.