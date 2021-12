1,6 Millionen Fahrgäste zur Weihachszeit - Fernverkehr ruhig

BERLIN (dpa-AFX) - Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind zur Weihnachtszeit wieder deutlich mehr Menschen unterwegs gewesen als im vergangenen Jahr. Rund 1,6 Millionen Reisende zählte der Konzern zwischen dem 22. und dem 26. Dezember, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Das waren demnach etwa doppelt so viele Fahrgäste wie im Vorjahr. "Dennoch lagen die Fahrgastzahlen weiter unter denen aus dem Vor-Pandemie-Jahr 2019", hieß es. Im Jahr 2019 hatte die Deutsche Bahn zwischen dem 20. und dem 26. Dezember damaligen Angaben zufolge rund 2,8 Millionen Fahrgäste im Fernverkehr transportiert.

Damals waren die Züge zur Weihnachtszeit allerdings pünktlicher unterwegs. Rund 86 Prozent der Fernzüge kamen demnach in den Dezember-Tagen 2019 ohne größere Verzögerung ans Ziel. In diesem Jahr lag die Pünktlichkeitsquote in dem um zwei Tage kürzeren Bemessungs-Zeitraum laut Bahn bei rund 80 Prozent.

Nennenswerte Einschränkungen im Bahnverkehr habe es aber selbst an den verkehrsreichsten Tagen, dem 22. und dem 23. Dezember, keine gegeben, hieß es. Als verspätet gilt ein Zug in der Statistik ab einer Verzögerung von sechs Minuten am Ziel.

Die Bahn hatte zur Weihnachtszeit in diesem Jahr erneut die Kapazitäten erhöht. Rund 100 Sonderzüge waren demnach im Einsatz.

Seit einigen Wochen müssen Fahrgäste auch im Bahnverkehr gemäß der 3G-Regeln genesen, getestet oder geimpft sein. Seit Einführung der 3G-Pflicht im Zugverkehr Ende November hat das Bahn- und Sicherheitspersonal eigenen Angaben zufolge rund eine halbe Millionen Reisende kontrolliert. "In weniger als ein Prozent aller Fälle mussten Fahrgäste die Züge verlassen, die Akzeptanz der neuen 3G-Regeln an Bord der Züge ist weiterhin sehr hoch", so der Konzern.

/maa/DP/nas