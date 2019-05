Diese Aktien hat George Soros im Depot

Anleger und Hedgefonds-Manager, die über ein verwaltetes Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar verfügen, müssen am Ende eines jeden Quartals das sogenannte 13F-Formular bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC offenlegen. So auch Investment-Legende George Soros . Welche Änderungen sich im ersten Quartal 2019 in seinem Portfolio ergeben haben, erfahren Sie hier.

Platz 11: Das Ranking Wie in jedem Quartal muss Starinvestor George Soros das 13F-Formular für seinen Hedgefonds "Soros Fund Management" offenlegen, da sein verwaltetes Vermögen einen Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt. Im Ranking können seine Top 10 der Beteiligungen nach dem Wert im ersten Quartal 2019 eingesehen werden. Investments in Optionen wurden im Ranking nicht berücksichtigt. Stand ist der 31. März 2019. Quelle: sec.gov, Bild: Shamsudin / Shutterstock.com

