Fisher Asset Management unter der Leitung des renommierten Milliarden-Verwalters und Starinvestors Ken Fisher baute seine gewaltige Präsenz am US-Aktienmarkt im ersten Quartal 2026 weiter aus. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX schließt im Minus -- US-Börsen letztlich uneins -- SpaceX vor IPO im Blick -- NVIDIA: Neue Speicher-Allianzen mit SK hynix & Co. -- Apple, Intel, Tesla, BYD, NIO, NEL, Infineon, SoftBank im Fokus Frankreich verhängt Millionenstrafe gegen Nintendo. EZB dürfte Zins erhöhen: Aktien von Vonovia, Aroundtown & Co. unter Druck. Lufthansa und ANA nehmen ITA in das Europe-Japan-JV auf. Fusionspläne in Italien: Intesa Sanpaolo will Monte dei Paschi schlucken. thyssenkrupp im Fokus: IG Metall mobilisiert Tausende Stahlarbeiter zu Protesten. Novo Nordisk: Wegovy-Medikament in Tablettenform ein Erfolg.

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