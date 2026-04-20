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1, Quartal

VINCI-Aktie: Umsatzstagnation zum Jahresstart

23.04.26 20:54 Uhr
VINCI-Aktie: Q1-Zahlen ohne Sprünge | finanzen.net

Der französische Mischkonzern VINCI ist ohne Schwung ins Jahr gestartet.

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Der Umsatz ging im ersten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 16,28 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Bereinigt um Zu- und Abgänge sowie Währungsschwankungen lag das Minus bei 0,5 Prozent.

Das Geschäft im Bereich Energy Solutions legte in den ersten drei Monaten des Jahres besonders stark zu, während der Baubereich schwächelte. Der Auftragseingang habe insgesamt zugelegt und der Auftragsbestand einen Rekordwert erreicht, betonte VINCI. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte der Konzern.

/jha/tih

NANTERRE (dpa-AFX)

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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