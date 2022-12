TotalEnergies-Aktie fester: TotalEnergies und Aramco planen Großinvestition in petrochemischen Komplex

Die Anlage soll von einem Gemeinschaftsunternehmen betrieben werden und 2027 an den Start gehen, teilte TotalEnergies am Donnerstag in Paris mit. Zu dem Projekt wollen beide Unternehmen 3,8 Milliarden Euro an Eigenmitteln beitragen.

Die Anlage soll die Umwandlung von Gas und Kondensat in Chemikalien mit höherer Wertschöpfung ermöglichen und in eine bestehende Raffinerie integriert werden. Um den Komplex herum sollen von anderen Investoren später weitere Anlagen zur Produktion von Kohlefasern, Schmierstoffen, Spezialflüssigkeiten, Autoteilen und Reifen geschaffen werden.

In Paris steigt die TotalEnergies-Aktie zwischenzeitlich um 0,76 Prozent auf 56,86 Euro.

PARIS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com