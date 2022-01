10-jährige Bund-Rendite erstmals seit April 2019 wieder positiv

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen ist am Mittwoch erstmals seit April 2019 wieder positiv. Aktuell liegt sie bei 0,002 Prozent. Im März 2020 hatte sie im Rekordtief bei minus 0,86 Prozent gelegen.

Die Renditen von Staatsanleihen sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, weil die global hohen Inflationsraten immer mehr Notenbanken auf den Weg bringen, die Geldpolitik zu straffen. So wird in den USA mittlerweile im laufenden Jahr mit bis zu vier Zinserhöhungen gerechnet. Die zehnjährige US-Rendite erreichte zuletzt 1,89 Prozent und damit den höchsten Stand seit einem Jahr.

Zuvor hatten lange Zeit notorisch niedrige Inflationsraten die Notenbanken teils ultraexpansiv agieren lassen mit der Folge extrem niedriger Zinsen.

