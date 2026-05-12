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10-jährige Rendite Deutschland - Multipler Ausbruch nach Norden

19.05.26 09:25 Uhr

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HSBC Daily Trading

Multipler Ausbruch nach Norden

Rund um den Globus ziehen die Zinsen spürbar an. Bei der 10-jährigen Rendite Deutschland führte diese Entwicklung im April zum höchsten Monatsschlusskurs seit dem Jahr 2011. Obwohl erst der halbe Mai absolviert ist, könnte das Zinsbarometer dieses Kunststück erneut wiederholen, denn mit 3,18 % steht gerade ein neues Verlaufshoch zu Buche. Damit wurde auch das Zinshoch vom Oktober 2023 bei 3,02 % nachhaltig übersprungen. Charttechnisch hatten wir die Bedeutung dieses „Deckels“ immer wieder hervorgehoben. Schließlich pendelte die „10-jährige“ zuvor drei Jahre lang innerhalb „der Mutter aller Schiebezonen“ zwischen 2 % und 3 % seitwärts. Der Ausbruch aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster unterstreicht das „Risiko weiterhin steigender Renditen“ und aktiviert perspektivisch ein Kursziel von gut 4 %. Auf dem Weg in diese Region definiert die Kombination aus dem Hoch vom April 2011 (3,51 %) sowie dem Tief vom Januar 1999 (3,60 %) ein wichtiges Etappenziel. Auf der Unterseite stellen die Ausbruchsmarken bei rund 3 % eine erste markante Unterstützung dar. Unter strategischen Aspekten sticht indes die Kombination aus dem Abwärtstrend der letzten drei Dekaden (akt. bei 2,57 %) und der 38-Monats-Linie (akt. bei 2,53 %) besonders ins Auge.

10-jährige Rendite Deutschland (Monthly)

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradesignal²



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