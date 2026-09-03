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10-jährige Rendite Deutschland - Zweiter Monatsschlusskurs über der 3 %-Marke

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Zweiter Monatsschlusskurs über der 3 %-Marke

Das Thema „steigende Renditen“ zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Analysen im bisherigen Jahresverlauf. Über die verschiedenen Anlageregionen hinweg hat in diesem Kontext der „Druck“ zuletzt nochmals spürbar zugenommen. Die 10-jährige Rendite Deutschland musste beispielsweise mit 3,40 % ein neues Verlaufshoch verkraften. Im Langfristchart geht diese Entwicklung mit dem zweiten Monatsschlusskurs in Folge oberhalb der „magischen 3%-Marke“ einher (siehe Chart). Nachdem sich das Zinsbarometer in den letzten Monaten immer wieder mit der 3 %-Marke auseinandergesetzt hatte, ist damit auch die zuvor etablierte Schiebezone zwischen 2 % auf der Unterseite und 3 % auf der Oberseite endgültig nach oben aufgelöst. Die Gefahr, dass nach dem dynamischen Zinsanstieg von 2021 bis 2023 und der darauffolgenden Konsolidierung der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend nun wieder Fahrt aufnimmt, ist mehr als real. Aus der Höhe der o. g. Schiebezone ergibt sich ein Kursziel von „4 % plus“. Auf dem Weg in diese Region markieren die Hochs von 2011 und 2009 bei 3,51 % bzw. 3,75 % nennenswerte Etappenziele, während sich die Ausbruchsmarken bei 3,02/2,94 % als Absicherung anbieten.

10-jährige Rendite Deutschland (Monthly)

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradesignal²



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