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10-jährige Rendite USA - Zwei Muster – die gleiche Botschaft

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Zwei Muster – die gleiche Botschaft

Gestern diskutierten wir bei der 10-jährigen Rendite USA an dieser Stelle die jüngsten beiden Innenstäbe auf Jahresbasis. Deren Auflösung ist aktuell eines der großen Investmentthemen. Die Verknüpfung der unterschiedlichen Zeitebenen liefert zusätzliche Erkenntnisse und betont das Risiko eines weiteren Renditeanstieges. So bildet die Kursentwicklung seit Anfang 2025 eine klassische Untertassenformation (siehe Chart), aus deren Höhe sich ein rechnerisches Kursziel von 5,80 % ableiten lässt. Noch weiter gefasst, kann die Entwicklung seit Ende 2023 zudem als Schiebezone zwischen 3,60 % und 4,80 % interpretiert werden. Entsprechend lässt sich das Kursziel aus der Tradingrange sogar auf rund 6 % veranschlagen. Zwei unterschiedliche Kursmuster lassen also auf die Auflösung der beschriebenen „inside years“ im Jahreschart schließen. Der Druck hinsichtlich weiter steigender Renditen dürfte also hoch bleiben. Auf dem Weg zum Ausschöpfen der diskutierten Anschlusspotenziale definieren die Hochpunkte von 2007 und 2002 bei 5,33 % bzw. 5,48 % wichtige Etappenziele. Die Hochs von 2025/24 bei 4,81 %/4,74 % bieten sich indes als Absicherungen auf der Unterseite an.

10-jährige Rendite USA (Weekly)

Chart 10-jährige Rendite USA
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Chart 10-jährige Rendite USA
Quelle: LSEG, tradesignal²



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