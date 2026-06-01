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10 Jahre Brexit-Votum: City of London will Beziehung stärken

23.06.26 18:14 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien und die Europäische Union sollen nach dem Wunsch des Londoner Finanzdistrikts wieder enger zusammenarbeiten. Das sagte die Vorsitzende der City of London, Lady Mayor Susan Langley, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir sind sehr pragmatisch in der City und ich denke, sich abzustimmen ist eine gute Sache", sagte Langley. In einer Welt, die geopolitisch zunehmend fragmentiert sei, müssten Partner mit einer starken gemeinsamen Geschichte und ähnlichen Vorgehensweisen und Rahmenbedingungen zusammenarbeiten.

Einem Bericht der City zufolge sind die Kapitalmärkte des Vereinigten Königreichs und der Europäischen Union noch immer eng verflochten. Es müsse aber einen stärkeren Dialog über die Angleichung von Regelungen geben. Zudem fordert die City, dass Großbritannien allen europäischen und EU-Statistikbehörden wieder beitritt, die Einreisebestimmungen für kurzfristige Arbeitsaufenthalte erleichtert sowie berufliche Qualifikationen gegenseitig anerkannt werden.

"Der City geht es gut"

Der Londoner Finanzdistrikt hat unter dem Brexit weniger stark gelitten als befürchtet, so Langley. "Der City geht es gut", sagt sie. Früheren Angaben zufolge gingen dem auch als Square Mile bezeichneten Distrikt durch den EU-Austritt schätzungsweise 30.000 bis 40.000 Arbeitsplätze verloren.

Die City of London, die ungefähr das Gebiet der historischen Altstadt umfasst, ist zentraler Standort der britischen Finanzindustrie und hat einen Sonderstatus, der bis ins Mittelalter zurückgeht. Verwaltet wird sie von der City of London Corporation, der ein jährlich neu gewählter, als Lord Mayor bezeichneter Repräsentant vorsteht. Susan Langley ist die dritte Frau auf diesem Posten, aber die erste, die den Titel Lady Mayor trägt. Neben Verwaltungsaufgaben nimmt die Corporation auch die Interessen der Unternehmen in der City wahr./cmy/DP/stw