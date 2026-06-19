10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX schwächer erwartet
Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.
2. Börsen in Fernost mehrheitlich stärker
Der Nikkei 225 in Tokio gewinnt gegen 07:00 MESZ 1,22 Prozent auf 68.572,66 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,08 Prozent tiefer bei 3.963,90 Zählern.
Der Hang Seng legt 1,46 Prozent auf 24.695,62 Einheiten zu.
Der KOSPI schießt zur Wochenmitte zeitweise um 7,20 Prozent auf 7.350,63 Punkte nach oben - allerdings war er am Montag auch um 9 Prozent eingebrochen.
3. NEL mit höherem Verlust, aber kräftigem Plus beim Auftragseingang - NEL-Aktie im Blick
Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat heute seine Bilanzzahlen für das am 30. Juni 2026 beendete Quartal vorgelegt. Zur Nachricht
4. ASML-Aktie im Fokus: Konzern rechnet 2026 mit noch besseren Geschäften
Der Chipausrüster ASML rechnet dank des Booms von Künstlicher Intelligenz mit noch besseren Geschäften im laufenden Jahr. Zur Nachricht
5. Schaeffler-Aktie trotzdem leichter: Mehr Gewinn trotz schwierigem Umfeld - Schaeffler macht Anlegern Hoffnung
Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht
6. Nagarro-Aktie schwächer: Bafin stellt Fehler in Bericht zu 2022 fest
Beim IT-Dienstleister Nagarro hat die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt. Zur Nachricht
7. Kontron-Aktie im Fokus: Millionenauftrag von Bahnbetreiber für Dienstleistungen
Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen erhalten. Zur Nachricht
8. FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Auftrag für Wasserstoffleitung H2Coastlink 1 erhalten
Der Pipeline- und Anlagenbauer FRIEDRICH VORWERK hat als Teil einer Arbeitsgemeinschaft einen Großauftrag für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" erhalten. Zur Nachricht
9. Ölpreise steigen
Die Ölpreise notieren auch zur Wochenmtite höher. So kostet Brent zeitweise 85,41 US-Dollar und WTI 79,73 US-Dollar.
10. Euro im Blick
Der Euro kostet am Morgen zeitweise 1,1443 US-Dollar.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: mantinov / Shutterstock.com
Ölpreis (Brent) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ölpreis (Brent) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.