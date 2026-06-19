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10 vor 9

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
85.30 USD 0.57 USD 0.67 %
News
Ölpreis (WTI)
79.70 USD 0.36 USD 0.45 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.14 USD 0.00 USD 0.19 %
Charts | News
Indizes
DAX 40
25,147.03 EUR 32.78 EUR 0.13 %
News | Analysen
Hang Seng
24,340.73 HKD 127.01 HKD 0.52 %
News | Analysen
Nikkei 225
68,655.39 JPY 911.89 JPY 1.35 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,967.13 CNY 53.33 CNY 1.36 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX schwächer erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich stärker

Der Nikkei 225 in Tokio gewinnt gegen 07:00 MESZ 1,22 Prozent auf 68.572,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,08 Prozent tiefer bei 3.963,90 Zählern.

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Der Hang Seng legt 1,46 Prozent auf 24.695,62 Einheiten zu.

Der KOSPI schießt zur Wochenmitte zeitweise um 7,20 Prozent auf 7.350,63 Punkte nach oben - allerdings war er am Montag auch um 9 Prozent eingebrochen.

3. NEL mit höherem Verlust, aber kräftigem Plus beim Auftragseingang - NEL-Aktie im Blick

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Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat heute seine Bilanzzahlen für das am 30. Juni 2026 beendete Quartal vorgelegt. Zur Nachricht

4. ASML-Aktie im Fokus: Konzern rechnet 2026 mit noch besseren Geschäften

Der Chipausrüster ASML rechnet dank des Booms von Künstlicher Intelligenz mit noch besseren Geschäften im laufenden Jahr. Zur Nachricht

5. Schaeffler-Aktie trotzdem leichter: Mehr Gewinn trotz schwierigem Umfeld - Schaeffler macht Anlegern Hoffnung

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

6. Nagarro-Aktie schwächer: Bafin stellt Fehler in Bericht zu 2022 fest

Beim IT-Dienstleister Nagarro hat die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt. Zur Nachricht

7. Kontron-Aktie im Fokus: Millionenauftrag von Bahnbetreiber für Dienstleistungen

Der Technologiekonzern Kontron hat einen Auftrag für Dienstleistungen von einem europäischen Bahnbetreiber in einem Volumen von knapp 100 Millionen erhalten. Zur Nachricht

8. FRIEDRICH VORWERK-Aktie: Auftrag für Wasserstoffleitung H2Coastlink 1 erhalten

Der Pipeline- und Anlagenbauer FRIEDRICH VORWERK hat als Teil einer Arbeitsgemeinschaft einen Großauftrag für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise notieren auch zur Wochenmtite höher. So kostet Brent zeitweise 85,41 US-Dollar und WTI 79,73 US-Dollar.

10. Euro im Blick

Der Euro kostet am Morgen zeitweise 1,1443 US-Dollar.

Bildquellen: mantinov / Shutterstock.com

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Ölpreis (Brent) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ölpreis (Brent) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

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