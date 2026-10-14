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10 vor 9

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
105.98 USD 0.29 USD 0.27 %
News
Ölpreis (WTI)
94.36 USD 0.22 USD 0.23 %
News
Devisen
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Indizes
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Hang Seng
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Nikkei 225
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News | Analysen
Shanghai Composite
3,800.86 CNY 3.62 CNY 0.1 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX höher erwartet

Der DAX ird am Mittwoch vor weiteren Unternehmensquartalsberichten aus den USA und der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten zunächst etwas höher erwartet.

2. Börsen in Fernost uneins

Am Mittwoch präsentierten sich die asiatischen Börsen uneinheitlich.

Der Nikkei 225 legt zeitweise 0,06 Prozent auf 67.817,21 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite seine Gewinne unterdessen nicht verteidigen und rutscht um 0,75 Prozent auf 3.773,04 Punkte ins Minus. In Hongkong steigt der Hang Seng daneben 0,22 Prozent auf 24.398,10 Indexpunkte.

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3. ASML-Aktie: KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn deutlich nach oben - Prognose steigt

Der Chipausrüster ASML profitiert weiter vom Boom bei KI-Infrastruktur: Im dritten Quartal legten Umsatz und Gewinn deutlich zu. Zur Nachricht

4. Bank of America-Aktie unter Druck: US-Finanzministerium verhängt Milliardenstrafe

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Das US-Finanzministerium verhängt gegen die Bank of America Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze. Zur Nachricht

5. freenet: Waipu.tv wird zur kompletten Tochter

freenet wird alleiniger Eigentümer von waipu.tv und zahlt zunächst rund 76 Millionen Euro, ein Börsengang ist damit vom Tisch. Zur Nachricht

6. PNE: Ergebnisausblick deutlich gesenkt, Verkäufe verzögern sich

Der Windparkprojektierer PNE erwartet wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr deutlich weniger Gewinn. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie: Analyst sieht wachsenden Druck auf die Automarge

RBC senkt das Kursziel für Mercedes-Benz vor den Quartalszahlen von 54 auf 44 Euro und belässt die Einstufung auf "Sector Perform". Zur Nachricht

8. EVOTEC rechnet weiterhin mit operativem Jahresverlust - Ziele stehen

EVOTEC hält an der Mitte Juli gesenkten Jahresprognose fest und erwartet weiterhin einen Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen wieder zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel wieder gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember kletterte zuletzt um 0,68 Prozent auf 106,41 US-Dollar.

10. Euro zum Dollar etwas höher

Der Euro legt zum Dollar leicht zu, EUR/USD steht am Morgen bei 1,1207.

Bildquellen: Peshkova / Shutterstock.com

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