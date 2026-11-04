10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - Demokraten feiern Wahlerfolg - QUALCOMM & ARM mit Bilanzvorlagen

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04.11.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Die Ölpreise steigen leicht, der Euro notiert bei etwa 1,1233 US-Dollar, und die Bilanztermine von Firmen wie Novo Nordisk, Qualcomm und ARM stehen im Fokus der Anleger.

• Die US-Zwischenwahlen enden mit einer doppelten Niederlage für die Republikaner, während Trump den Demokraten zum Wahlsieg gratuliert; zudem veröffentlichten Unternehmen wie Fresenius, Heidelberg Materials und AMD beeindruckende Quartalsergebnisse.

• Der deutsche Aktienmarkt (DAX) zeigt sich vor Handelsbeginn leichter, während die asiatischen Börsen uneinheitlich tendieren, mit Kursverlusten im Nikkei 225 und Gewinnen im Shanghai Composite sowie Hang Seng.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der Nikkei 225 verliert zur Wochenmitte zeitweise 2,03 Prozent auf 61.803,36 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 1,17 Prozent auf 3.650,32 Zähler.

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In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,99 Prozent auf 23.759,53 Punkte.

3. Zwischenwahlen in den USA: Trump gratuliert Demokraten zum Wahlsieg nach doppelter Niederlage

Schon vor der dramatischen Doppelniederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen stand immer wieder eine Frage im Raum: Wird Donald Trump zum Problem für seine Partei? Zur Nachricht

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4. Fresenius-Aktie unbeeindruckt: DAX-Konzern verdient im dritten Quartal mehr als gedacht

Der Gesundheitskonzern Fresenius übertraf im dritten Quartal 2026 dank starker Wachstumsfelder erneut die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Ergebnis. Zur Nachricht

5. Bilanzen von QUALCOMM und ARM erwartet

Die Zahlen von QUALCOMM und Arm Holdings rücken nach Börsenschluss in den USA in den Anlegerblick. Zu erfolgten Bilanzen und weiteren Terminen im Überblick

6. Gewinnprognose erneut kassiert: BMW-Aktie erlebt den nächsten Belastungstest

BMW steht vor einem schwierigen Geschäftsjahr und muss seine Erwartungen erneut anpassen. Gleichzeitig verändert sich die Ausrichtung des Konzerns schneller als geplant. Zur Nachricht

7. Heidelberg Materials-Aktie verliert dennoch: Q3-Ergebnis liegt über den Erwartungen

Heidelberg Materials hat bei 10 Prozent Wachstum im dritten Quartal mehr operativen Gewinn eingefahren. An der Prognose hält der im DAX notierte Baustoffriese fest. Zur Nachricht

8. AMD-Aktie deutlich im Aufwind: Chipriese liefert auf allen Ebenen ab

Das Zahlenwerk des Chipriesen AMD war mit Spannung erwartet worden. Dabei hatten Anleger nicht nur Umsatz und Ergebnis im Blick. Zur Nachricht

9. Ölpreise höher

Die Ölpreise notieren zur Wochenmitte etwas höher. Zeitweise steigt der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee bis auf 104,00 US-Dollar. WTI kostet zeitweise 96,46 US-Dollar.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1233 US-Dollar.