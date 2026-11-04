10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - Demokraten feiern Wahlerfolg - QUALCOMM & ARM mit Bilanzvorlagen
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX leichter erwartet
Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.
2. Börsen in Fernost uneinheitlich
Der Nikkei 225 verliert zur Wochenmitte zeitweise 2,03 Prozent auf 61.803,36 Indexpunkte.
Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 1,17 Prozent auf 3.650,32 Zähler.
In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,99 Prozent auf 23.759,53 Punkte.
3. Zwischenwahlen in den USA: Trump gratuliert Demokraten zum Wahlsieg nach doppelter Niederlage
Schon vor der dramatischen Doppelniederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen stand immer wieder eine Frage im Raum: Wird Donald Trump zum Problem für seine Partei? Zur Nachricht
4. Fresenius-Aktie unbeeindruckt: DAX-Konzern verdient im dritten Quartal mehr als gedacht
Der Gesundheitskonzern Fresenius übertraf im dritten Quartal 2026 dank starker Wachstumsfelder erneut die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Ergebnis. Zur Nachricht
5. Bilanzen von QUALCOMM und ARM erwartet
Die Zahlen von QUALCOMM und Arm Holdings rücken nach Börsenschluss in den USA in den Anlegerblick. Zu erfolgten Bilanzen und weiteren Terminen im Überblick
6. Gewinnprognose erneut kassiert: BMW-Aktie erlebt den nächsten Belastungstest
BMW steht vor einem schwierigen Geschäftsjahr und muss seine Erwartungen erneut anpassen. Gleichzeitig verändert sich die Ausrichtung des Konzerns schneller als geplant. Zur Nachricht
7. Heidelberg Materials-Aktie verliert dennoch: Q3-Ergebnis liegt über den Erwartungen
Heidelberg Materials hat bei 10 Prozent Wachstum im dritten Quartal mehr operativen Gewinn eingefahren. An der Prognose hält der im DAX notierte Baustoffriese fest. Zur Nachricht
8. AMD-Aktie deutlich im Aufwind: Chipriese liefert auf allen Ebenen ab
Das Zahlenwerk des Chipriesen AMD war mit Spannung erwartet worden. Dabei hatten Anleger nicht nur Umsatz und Ergebnis im Blick. Zur Nachricht
9. Ölpreise höher
Die Ölpreise notieren zur Wochenmitte etwas höher. Zeitweise steigt der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee bis auf 104,00 US-Dollar. WTI kostet zeitweise 96,46 US-Dollar.
10. Euro im Blick
Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1233 US-Dollar.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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