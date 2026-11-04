DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,2%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.404 +0,2%Euro 1,1225 +0,3%Öl 104,1 +0,4%Gold 4.023 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
10 vor 9

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - Demokraten feiern Wahlerfolg - QUALCOMM & ARM mit Bilanzvorlagen

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - Demokraten feiern Wahlerfolg - QUALCOMM & ARM mit Bilanzvorlagen

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
103.99 USD 0.39 USD 0.38 %
News
Ölpreis (WTI)
96.49 USD 0.40 USD 0.42 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.12 USD 0.00 USD 0.37 %
Charts | News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0.89 EUR 0.00 EUR -0.37 %
Charts | News
Indizes
DAX 40
25,864.62 EUR -116.47 EUR -0.45 %
News | Analysen
Hang Seng
23,525.97 HKD 132.65 HKD 0.57 %
News | Analysen
Nikkei 225
62,188.63 JPY -893.23 JPY -1.42 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,608.10 CNY -29.93 CNY -0.82 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Werbung

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der Nikkei 225 verliert zur Wochenmitte zeitweise 2,03 Prozent auf 61.803,36 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 1,17 Prozent auf 3.650,32 Zähler.

Werbung

In Hongkong steigt der Hang Seng um 0,99 Prozent auf 23.759,53 Punkte.

3. Zwischenwahlen in den USA: Trump gratuliert Demokraten zum Wahlsieg nach doppelter Niederlage

Schon vor der dramatischen Doppelniederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen stand immer wieder eine Frage im Raum: Wird Donald Trump zum Problem für seine Partei? Zur Nachricht

Werbung

4. Fresenius-Aktie unbeeindruckt: DAX-Konzern verdient im dritten Quartal mehr als gedacht

Der Gesundheitskonzern Fresenius übertraf im dritten Quartal 2026 dank starker Wachstumsfelder erneut die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Ergebnis. Zur Nachricht

5. Bilanzen von QUALCOMM und ARM erwartet

Die Zahlen von QUALCOMM und Arm Holdings rücken nach Börsenschluss in den USA in den Anlegerblick. Zu erfolgten Bilanzen und weiteren Terminen im Überblick

6. Gewinnprognose erneut kassiert: BMW-Aktie erlebt den nächsten Belastungstest

BMW steht vor einem schwierigen Geschäftsjahr und muss seine Erwartungen erneut anpassen. Gleichzeitig verändert sich die Ausrichtung des Konzerns schneller als geplant. Zur Nachricht

7. Heidelberg Materials-Aktie verliert dennoch: Q3-Ergebnis liegt über den Erwartungen

Heidelberg Materials hat bei 10 Prozent Wachstum im dritten Quartal mehr operativen Gewinn eingefahren. An der Prognose hält der im DAX notierte Baustoffriese fest. Zur Nachricht

8. AMD-Aktie deutlich im Aufwind: Chipriese liefert auf allen Ebenen ab

Das Zahlenwerk des Chipriesen AMD war mit Spannung erwartet worden. Dabei hatten Anleger nicht nur Umsatz und Ergebnis im Blick. Zur Nachricht

9. Ölpreise höher

Die Ölpreise notieren zur Wochenmitte etwas höher. Zeitweise steigt der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent für Rohöl aus der Nordsee bis auf 104,00 US-Dollar. WTI kostet zeitweise 96,46 US-Dollar.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1233 US-Dollar.

Bildquellen: SP-Photo / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.