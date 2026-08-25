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10 vor 9

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - NVIDIA und Salesforce vor Zahlen

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - NVIDIA und Salesforce vor Zahlen

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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News
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News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX vorbörslich wenig bewegt

Der DAX bewegt sich rund eine Stund vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost im Plus

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,75 Prozent im Plus bei 66.350,74 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,70 Prozent auf 3.916,83 Stellen.

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In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,68 Prozent stärker bei 25.685,40 Punkten.

3. DroneShield-Aktie bricht zweistellig ein: Drohnenabwehr-Spezialist enttäuscht mit Halbjahreszahlen

DroneShield hat den Halbjahresbericht vorgelegt. So hat sich das Geschäft des australischen Anti-Drohnen-Spezialisten in den ersten sechs Monaten beim Umsatz und Gewinn entwickelt. Zur Nachricht

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4. SpaceX-Aktie im Fokus: 100 Milliarden US-Dollar für neuen Weltraumbahnhof geplant

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk will im US-Bundesstaat Louisiana einen riesigen neuen Weltraumbahnhof bauen. Zur Nachricht

5. NVIDIA und SAP-Rivale Salesforce öffnen ihre Bücher

Nach dem Handelsende an der Wall Street wird es noch einmal spannend. So werden KI-Gigant NVIDIA und SAP-Konkurrent Salesforce die Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentieren. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

6. Aroundtown-Aktie im Fokus: Operative Stabilität - Ausblick bekräftigt

Aroundtown hat im ersten Halbjahr gleichbleibende Mieteinnahmen und ein stabiles operatives Ergebnis eingefahren. Zur Nachricht

7. VW-Aktie im Blick: Werke in Gefahr? Blume besucht Emden und Zwickau

Wie geht es weiter mit den VW-Standorten? Nach dem Auftakt in Wolfsburg reist Volkswagen-Chef Oliver Blume am Mittwoch nach Emden und Zwickau. Zur Nachricht

8. Ubisoft-Aktie: Spielekonzern zieht ins House of Games

Der französische Videospielekonzern Ubisoft zieht als erster Ankermieter ins House of Games in Berlin-Friedrichshain. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise fallen zur Wochenmitte. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung wurde bei 87,10 US-Dollar gehandelt und damit 1,67 Prozent niedriger als am Vortag. Ein Barrel der Sorte WTI kostet 80,76 US-Dollar und damit 1,94 Prozent weniger als am Vortag.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert zeitweise bei 1,1666 US-Dollar.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com

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