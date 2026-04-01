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10 vor 9

10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - Starbucks-Zahlen erwartet

28.04.26 08:00 Uhr
10 Fakten an der Börse: Was Sie heute wissen müssen - Starbucks-Zahlen erwartet | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
110,07 USD 1,77 USD 1,63%
News
Ölpreis (WTI)
97,85 USD 1,48 USD 1,54%
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
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Indizes
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24.083,5 PKT -45,5 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.925,7 PKT -52,4 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
59.820,8 PKT -716,5 PKT -1,18%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.086,3 PKT 6,4 PKT 0,16%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX notiert vorbörslich zeitweise etwas höher.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,12 Prozent tiefer bei 59.860,54 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil leichte 0,28 Prozent auf 4.075,11 Indexpunkte.
In Hongkong gibt der Hang Seng dagegen um 1,00 Prozent auf 25.665,27 Zähler ab.

3. Bayer-Aktie etwas tiefer: Oberster Gerichtshof der USA uneins in Roundup-Rechtsstreit

Der Oberste Gerichtshof der USA zeigt sich im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup von Bayer uneins. Zur Nachricht

4. QIAGEN-Aktie in Rot: Konzern senkt Jahresprognose

QIAGEN hat die Prognose für das Gesamtjahr 2026 nach unten genommen. Wichtige Einflussfaktoren waren die rückläufige Nachfrage nach QuantiFERON-Tests für Immigrationsuntersuchungen, die anhaltende Vorsicht bei Life-Sciences-Kundinnen und Kunden in den USA sowie zunehmende geopolitische Unsicherheiten, teilte das Unternehmen mit.Zur Nachricht

5. Starbucks öffnet am Abend die Bücher

Am Abend gewährt die Kaffeehauskette Starbucks einen Einblick in ihre jüngste Geschäftsentwicklung. Bereits im Vorfeld dürften die Aktien in den Börsenfokus rücken. Zur Nachricht

6. Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Verdi ruft zu ersten Warnstreiks auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft mit Verweis auf eine "enttäuschende zweite Verhandlungsrunde bei den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom" zum ersten bundesweiten Warnstreik auf.Zur Nachricht

7. Deutsche Börse mit überaus gelungenem Jahresauftakt

Die Deutsche Börse ist gut ins neue Jahr gestartet. Nettoerlöse und EBITDA zogen im Auftaktsquartal kräftig an. Neben strukturellem Wachstum profitierte der Börsenbetreiber von der gestiegenen Volatilität an den Finanzmärkten. Zur Nachricht

8. Deutschlands meistverkauftes E-Auto: VW verdrängt Tesla von der Spitze

Teslas Model Y ist nicht mehr das häufigste Elektroauto auf deutschen Straßen. Der VW ID.3 hat seinen Konkurrenten vom Thron gestoßen.Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise ziehen an. So verteuerte sich der WTI um 2,36 auf 98,73 Dollar, während Brent um 1,11 auf 109,41 Dollar stieg.

10. Euro verliert zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1712 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

Bildquellen: Sergieiev / Shutterstock.com

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