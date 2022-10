10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX wird um Auftakt wohl wieder unter die 12.000-Punkte-Marke fallen, was insbesondere schwachen Vorgaben von der Wall Street zu schulden sein dürfte. Am Tag der deutschen Einheit ist mit einem geringen Handelsvolumen zu rechnen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine einheitlichen Tendenzen. Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt am ersten Handelstag der neuen Woche zeitweise 0,51 Prozent auf 26.069,39 Punkte. Nicht gehandet wird unterdessen auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite am Freitag 0,55 Prozent schwächer bei 3.024,39 Stellen ins Wochenende gegangen war. In Schanghai findet aufgrund der "Goldenen Woche" bis einschließlich Freitag kein Handel statt. Schwächer präsentiert sich der Markt in Hongkong, hier verliert der Hang Seng zeitweise 1,19 Prozent auf 17.018,62 Zähler.

3. Tesla mit neuem Auslieferungsrekord

Tesla hat im vergangenen Quartal den nächsten Rekordwert bei den Auslieferungen erreicht - aber zugleich noch höhere Erwartungen von Analysten verfehlt. Die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk brachte von Juli bis September 343 830 Elektroautos zu den Käufern. Zur Nachricht

4. RWE mit milliardenschwerem Zukauf in den USA

Der Energiekonzern RWE expandiert mit einem milliardenschweren Zulauf in den USA im Bereich der Erneuerbare Energien. Der Konzern übernimmt nach eigenen Angaben die Con Edison Clean Energy Businesses Inc (Con Edison CEB), einen führenden Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern in den USA. Zur Nachricht

5. United Internet hebt Gewinnprognose an

Der Internetkonzern United Internet rechnet im laufenden Jahr mit mehr Gewinn als bisher. Hintergrund sind allerdings nicht Hoffnungen auf mehr Umsatz - hier bleiben die Erwartungen unverändert. Zur Nachricht

6. Mobileye-Aktie in Vorbereitung: Intel stößt Börsengang der Autotochter an

Der Chipkonzern Intel hat den Börsengang seiner Roboterauto-Tochter Mobileye offiziell auf den Weg gebracht. Mobileye veröffentlichte in der Nacht zum Samstag den Börsenprospekt bei der US-Aufsichtsbehörde SEC. Zur Nachricht

7. GAZPROM stellt Gaslieferung nach Italien vorerst ein

Russland hat seine Gaslieferungen an Italien vorerst eingestellt. Der russische Konzern GAZPROM habe mitgeteilt, dass er kein Gas mehr durch Österreich liefern könne, teilte der italienische Versorger Eni am Samstag mit. Zur Nachricht

8. Porsche kann sich bei autonomem Fahren Weg ohne VW vorstellen

Der Sportwagenhersteller Porsche ist im Zuge seiner Elektrooffensive um eine möglichst breite Aufstellung bei der Versorgung mit dem potenziell knappen Gut Batteriezellen bemüht. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an - Verbund OPEC+ erwägt harsche Förderkürzung

Die Ölpreise haben im frühen Handel am Montag zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 87,26 US-Dollar. Das waren 2,12 Dollar mehr als am Freitag. Der Ölpreis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2,04 auf 81,53 Dollar.

10. IEA rät EU zu Gaseinsparungen - Versorgungsunterbrechung verhindern

Die Internationale Energieagentur IEA rät der EU zu Einsparungen beim Gasverbrauch, um leere Speicher und das Risiko von Versorgungsunterbrechungen in diesem Winter zu verhindern. Zur Nachricht

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com