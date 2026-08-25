10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

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07.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX zum Wochenstart mit leichten Verlusten erwartet

Der DAX wird im Minus erwartet. Die runde Marke von 26.000 Punkten dürfte er dabei jedoch im Blick behalten.

2. Börsen in Fernost präsentieren sich am Montag uneineheitlich

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 jedoch zeitweise deutliche 1,91 Prozent auf 66.263,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,16 Prozent höher bei 3.936,38 Zählern.

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In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,93 Prozent leichter bei 25.413,15 Einheiten.

3. Munich Re-Aktie: Schäden durch Hagel und Hitze nehmen zu

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re warnt nach einem katastrophenarmen ersten Halbjahr vor hohen Gefahren durch mittelgroße Naturereignisse wie Hagel und Feuer. Zur Nachricht

4. Henkel-Aktie: Neue Übernahmen sollen das Wachstum spürbar ankurbeln und Portfolio ergänzen

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Der Waschmittel- und Klebstoffhersteller Henkel fasst weitere Übernahmen ins Auge, um sein Portfolio gezielt zu ergänzen. Zur Nachricht

5. VW-Aktie: Experte warnt bei bedrohten Werken vor "Wettrennen ums Überleben"

Die jüngsten Beschlüsse des VW-Aufsichtsrates verschärfen nach Einschätzung des Autobranchen-Experten Werner Olle die Konkurrenz zwischen den bedrohten Standorten. Zur Nachricht

6. Bloom Energy-Aktie steigt in den S&P 500 auf und ersetzt Molson Coors - Kursfeuerwerk

S&P Dow Jones Indices gab kürzlich die Aufnahme von Bloom Energy in den S&P 500 bekannt und läutete damit einen Wechsel mit weitreichenden Folgen für Anleger ein. Zur Nachricht

7. Siemens Energy-Chef wirft AfD "dramatisch falsche Botschaft" vor

Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt warnt der Chef des DAX-Konzerns Siemens Energy mit Nachdruck vor der Wirtschaftspolitik der AfD. Zur Nachricht

8. Novartis-Aktie: Cholesterin-Studie verfehlt Ziel

Ein mit Spannung erwartetes Cholesterin-Medikament von Novartis hat in einer Phase-3-Studie das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse nicht senken können. Zur Nachricht

9. Swiss Re mit Warnung: Schäden durch Waldbrände nehmen deutlich zu - Aktie im Blick

Der Rückversicherer Swiss ReZur Nachricht

10. Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise haben am Montag nach weiteren gegenseitigen Angriffen im Krieg zwischen den USA und dem Iran weiter zugelegt.