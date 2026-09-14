10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

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14.09.26 08:03 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise moderat.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,91 Prozent auf 63.426,82 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,17 Prozent tiefer bei 3.881,40 Zählern.

In Hongkong zieht der Hang Seng dagegen um 0,38 Prozent auf 24.900,93 Einheiten an.

3. Tesla: Nach langer Wartezeit endlich neuer Roadster-Termin angekündigt

Nach mindestens acht verschobenen Terminen setzt Tesla für den Roadster einen neuen Stichtag - zum wiederholten Male. Zur Nachricht

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4. OpenAI-CEO CEO sieht Börsengang nicht in 2026 - US-KI-Bosse für verlangsamte Entwicklung - Anthropic will an NASDAQ

Der mit Spannung erwartete Börsengang des ChatGPT-Entwicklers OpenAI wird in diesem Jahr nach Angaben von Firmenchef Sam Altman nicht mehr über die Bühne gehen. Zur Nachricht

5. Hapag-Lloyd: Trotz israelischem Veto wird weiterhin ZIM-Übernahme angestrebt

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Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd setzt trotz des bisherigen Widerstands der israelischen Regierung weiter auf die Übernahme der dortigen Reederei ZIM. Zur Nachricht

6. Beiersdorf-Chef: Wollen nicht die nächste Autoindustrie werden

Beiersdorf-Chef Vincent Warnery warnt, die europäische Kosmetikindustrie könne ihre Vorreiterrolle im internationalen Wettbewerb verlieren. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Sieg bei Nico Schlotterbecks Comeback nach WM-Verletzung - Karetsas bald wieder spielfähig

Um seine Sucht zu stillen, hätte Nico Schlotterbeck kaum eine bessere Gelegenheit wählen können. Zur Nachricht

8. VW-Aktie: Mehr als 30.000 Bestellungen für E-Polo - Interesse an Anteilen am Formel-1-Team

VW hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 30.000 Bestellungen für den vollelektrischen Polo erhalten. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise ziehen erneut an. So verteuert sich der WTI um 2,64 auf 102,69 Dollar, während Brent um 2,55 auf 107,16 Dollar steigt.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1568 US-Dollar und damit weniger als am Vortag.