10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - DAX springt dank US-Angriffspause im Iran hoch

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27.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart voraussichtlich freundlich.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 2,5 Prozent höher bei 25.375 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

Am Montag weisen die Börsen in Fernost grüne Vorzeichen aus.

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Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:51 Uhr) einen Gewinn von 0,26 Prozent bei 64.777,90 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,37 Prozent auf 3.828,25 Zähler.

In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,81 Prozent auf 25.165,81 Einheiten an.

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3. US-Finanzriese klopft an: Bundesliga vor historischem Deal?

Die Bundesliga beschäftigt sich mit einem Mega-Angebot eines US-Finanzinvestors. Zur Nachricht

4. 30 Prozent Aufschlag für denselben Titel: Was passiert bei der SK hynix-Aktie?

Die SK hynix-Aktie sorgt für ein ungewöhnliches Börsenphänomen: Die in New York gehandelten ADRs notieren deutlich über dem Preis der Heimataktie in Seoul. Zur Nachricht

5. Kartellhammer gegen Konkurrent Trip.com - TUI setzt auf den Gegenentwurf

China verschärft seinen Kampf gegen marktbeherrschende Internetplattformen. Jetzt hat es den TUI-Konkurrenten Trip.com erwischt. Zur Nachricht

6. Öl-Schock vor der Tür? Experten der Bank of America warnen vor neuem Inflationsproblem

Experten warnen vor einem Wendepunkt in der Geldpolitik: Ölpreisschwankungen könnten dazu führen, dass Notenbanken Angebotsschocks nicht mehr ignorieren können. Zur Nachricht

7. NVIDIA, Samsung und SK hynix bauen Allianz für die nächste KI-Welle

NVIDIA und Südkoreas Chipriesen Samsung Electronics und SK hynix schmieden milliardenschwere Partnerschaften für die nächste Generation künstlicher Intelligenz. Zur Nachricht

8. SpaceX-Aktie: Größte Rakete der Welt besteht Härtetest - Musk kommt Mars-Ziel näher

SpaceX hat den 13. Testflug seiner Mega-Rakete Starship erfolgreich abgeschlossen und wichtige Daten für die Weiterentwicklung gesammelt. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen deutlich

Nach dem Ende der US-Angriffsserie im Iran haben die Ölpreise zu Wochenbeginn deutlich nachgegeben.

10. Euro steigt wieder über 1,14 Dollar

Der Euro hat am Montag wieder etwas zugelegt.