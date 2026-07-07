10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - DAX springt dank US-Angriffspause im Iran hoch
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX fester erwartet
Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart voraussichtlich freundlich.
Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 2,5 Prozent höher bei 25.375 Punkten.
2. Börsen in Fernost in Grün
Am Montag weisen die Börsen in Fernost grüne Vorzeichen aus.
Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:51 Uhr) einen Gewinn von 0,26 Prozent bei 64.777,90 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,37 Prozent auf 3.828,25 Zähler.
In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,81 Prozent auf 25.165,81 Einheiten an.
3. US-Finanzriese klopft an: Bundesliga vor historischem Deal?
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9. Ölpreise fallen deutlich
Nach dem Ende der US-Angriffsserie im Iran haben die Ölpreise zu Wochenbeginn deutlich nachgegeben.
10. Euro steigt wieder über 1,14 Dollar
Der Euro hat am Montag wieder etwas zugelegt.
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