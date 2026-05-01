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10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Zahlen von Plug Power & Barrick Mining voraus

11.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Plug Power und Barrick Mining vor Quartalszahlen an NYSE und NASDAQ im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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Shanghai Composite
4.180,0 PKT -0,1 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit Verlusten erwartet

Der DAX dürfte mit einem Minus in die neue Woche starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,38 Prozent auf 62.472,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen notiert der Shanghai Composite stellenweise mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 4.214,27 Zählern.

In Hongkong fällt der Hang Seng wiederum zwischenzeitlich um 0,22 Prozent auf 26.336,46 Zähler.

3. Goldman Sachs schlägt Alarm: Globale Ölreserven nähern sich kritischem Minimum

Die globale Ölversorgung nähert sich einer gefährlichen Engpass-Situation. Goldman-Analysten sehen die Reserven bereits auf das betriebliche Minimum zusteuern. Zur Nachricht

4. Tempus-AI-Aktie im Fokus: Cathie Woods KI-Favorit sammelt 400 Millionen Dollar ein

Tempus AI stockt seine Millionen-Finanzierung auf 400 Millionen Dollar auf. Die Umschuldung stützt die Wachstums-Wette von Cathie Wood und befreit die Bilanz von teuren Bankkrediten. Zur Nachricht

5. Infineon-Aktie mit Nachholbedarf? Was bei der Halbleiterparty für den DAX-Konzern noch drin ist

Die KI-Rally an den Börsen sorgt für massive Kursgewinne bei US-Chipwerten - doch InfineonZur Nachricht

6. Neue Kurstreiber für Aktien von NVIDIA & Co.? ByteDance heizt KI-Wettrüsten weiter an

Der KI-Boom erreicht die nächste Eskalationsstufe: ByteDance stockt sein Infrastruktur-Budget laut Insidern deutlich auf. Für Halbleiterkonzerne könnte das die nächste Wachstumswelle bedeuten. Zur Nachricht

7. Plug Power und Barrick Mining vor Zahlen im Blick

Vor dem Handelsstart an der Wall Street richten Anleger ihre Blicke auf die Bilanzvorlage von Barrick Mining. Nach dem Ende der offiziellen Sitzung öffnet dann noch Plug Power die Bücher. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

8. Sandoz-Aktie: Generikahersteller startet Testlauf für Semaglutid-Generika - Angriff auf Novo Nordisk?

Der Chef des Generikaherstellers Sandoz erwartet einen großen Markt für Nachahmerprodukte der beliebten Abnehmmittel. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise legen zum Wochenstart aufgrund anhaltender geopolitischer Spannungen wieder kräftig zu.

10. Euro schwächelt leicht

Der Euro verliert zum US-Dollar etwas an Boden.

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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