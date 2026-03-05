10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX im Minus erwartet

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,39 Prozent auf 24.110,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit satter Erholung

In Tokio steigt der Nikkei 225 massive 1,9 Prozent auf 55.278,06 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland prägen ebenfalls Gewinne das Bild, der Shanghai Composite erholt sich um 0,54 Prozent auf 4.104,64 Zähler.

Deutliche Aufwärtstendenzen sind ebenfalls in Hongkong auszumachen, wo es für den Hang Seng um 0,12 Prozent auf 25.280,14 Zähler nach oben geht.

3. Broadcom-Aktie überzeugt mit Ausblick: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen

Der Chipkonzern Broadcom hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das zurückliegende Quartal präsentiert. Zur Nachricht

4. DHL-Aktie: Gewinnprognose übertroffen - 2026 weiteres Ergebniswachstum erwartet

Die Deutsche-Post-Mutter DHL hat ihr Gewinnziel für 2025 auch bei einem leicht schwächeren vierten Quartal übertroffen. Zur Nachricht

5. Merck-Aktie: Verhaltene Prognose für 2026 - Verweis auf negative Wechselkurseffekte

Merck hat seine Prognose im vergangenen Geschäftsjahr erreicht, gibt für das laufende Jahr allerdings unter Verweis auf negative Wechselkurseffekte einen verhaltenen Ausblick. Zur Nachricht

6. LEG Immobilien-Aktie: Dividende erhöht - weiteres Wachstum voraus

LEG Immobilien hat im vergangenen Jahr den operativen Gewinn deutlich gesteigert. Zur Nachricht

7. Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr - Wechsel nur in MDAX und SDAX

Anders als von vielen Anlegern erhofft haben die Aktien des Flugkonzerns Lufthansa die Rückkehr in den deutschen Leitindex DAX verpasst. Zur Nachricht

8. Bayer-Aktie fester: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst

Der Agrarchemiekonzern Bayer kommt seinem Vorhaben ein Stück näher, die milliardenschweren Rechtsrisiken wegen Glyphosat-Klagen in den USA in den Griff zu bekommen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen weiter

Ein weiter steigender Ölpreis hätte nach Einschätzung von IW-Wirtschaftsforschern erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Am Morgen zeigt sich WTI bei 77,69 US-Dollar je Barrel und damit rund 4 Prozent höher. Brent wird mit 83,96 US-Dollar rund 2 Prozent über dem Vortageswert gehandelt.

10. Euro fällt

Der Euro schwächelt gegenüber dem US-Dollar.