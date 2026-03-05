DAX24.053 -0,6%Est505.833 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 +2,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.034 -0,6%Euro1,1596 -0,3%Öl84,18 +1,9%Gold5.142 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star? Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse

05.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.053,5 PKT -151,9 PKT -0,63%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.249,5 PKT -518,6 PKT -2,01%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
55.278,1 PKT 1.032,5 PKT 1,90%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.082,5 PKT -40,2 PKT -0,98%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX im Minus erwartet

Der DAX verliert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,39 Prozent auf 24.110,50 Punkte.

2. Börsen in Fernost mit satter Erholung

In Tokio steigt der Nikkei 225 massive 1,9 Prozent auf 55.278,06 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland prägen ebenfalls Gewinne das Bild, der Shanghai Composite erholt sich um 0,54 Prozent auf 4.104,64 Zähler.

Wer­bung

Deutliche Aufwärtstendenzen sind ebenfalls in Hongkong auszumachen, wo es für den Hang Seng um 0,12 Prozent auf 25.280,14 Zähler nach oben geht.

3. Broadcom-Aktie überzeugt mit Ausblick: Gewinn springt kräftig hoch - Erwartungen übertroffen

Der Chipkonzern Broadcom hat am Mittwoch nach Ende des Börsenhandels in den USA seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das zurückliegende Quartal präsentiert. Zur Nachricht

Wer­bung

4. DHL-Aktie: Gewinnprognose übertroffen - 2026 weiteres Ergebniswachstum erwartet

Die Deutsche-Post-Mutter DHL hat ihr Gewinnziel für 2025 auch bei einem leicht schwächeren vierten Quartal übertroffen. Zur Nachricht

5. Merck-Aktie: Verhaltene Prognose für 2026 - Verweis auf negative Wechselkurseffekte

Merck hat seine Prognose im vergangenen Geschäftsjahr erreicht, gibt für das laufende Jahr allerdings unter Verweis auf negative Wechselkurseffekte einen verhaltenen Ausblick. Zur Nachricht

6. LEG Immobilien-Aktie: Dividende erhöht - weiteres Wachstum voraus

LEG Immobilien hat im vergangenen Jahr den operativen Gewinn deutlich gesteigert. Zur Nachricht

7. Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr - Wechsel nur in MDAX und SDAX

Anders als von vielen Anlegern erhofft haben die Aktien des Flugkonzerns Lufthansa die Rückkehr in den deutschen Leitindex DAX verpasst. Zur Nachricht

8. Bayer-Aktie fester: Gericht genehmigt Glyphosat-Deal mit Klägern vorerst

Der Agrarchemiekonzern Bayer kommt seinem Vorhaben ein Stück näher, die milliardenschweren Rechtsrisiken wegen Glyphosat-Klagen in den USA in den Griff zu bekommen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen weiter

Ein weiter steigender Ölpreis hätte nach Einschätzung von IW-Wirtschaftsforschern erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Am Morgen zeigt sich WTI bei 77,69 US-Dollar je Barrel und damit rund 4 Prozent höher. Brent wird mit 83,96 US-Dollar rund 2 Prozent über dem Vortageswert gehandelt.

10. Euro fällt

Der Euro schwächelt gegenüber dem US-Dollar.

Bildquellen: ollyy / Shutterstock.com