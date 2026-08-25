10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX fester erwartet
Der DAX bewegt sich am Donnerstag vorbörslich auf grünem Terrain.
2. Börsen in Fernost uneins
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 66.148,85 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,6 Prozent auf 3.935,99 Stellen.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,42 Prozent schwächer bei 25.544,93 Einheiten.
3. NVIDIA-Bilanz: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen
Der Chip-Gigant NVIDIA hat seine Bilanz für das jüngste Jahresviertel veröffentlicht. So haben sich Gewinn und Umsatz des Platzhirsches entwickelt. Zur Nachricht
4. Salesforce: Gewinn des SAP-Konkurrenten fällt deutlich höher als erwartet aus
Der Software-Konzern Salesforce hat seine aktuelle Bilanz vorgelegt. So hat sich das Geschäft des SAP-Rivalen bei Umsatz und Gewinn entwickelt. Zur Nachricht
5. VW-Aktie: Krisengespräche bei Volkswagen - Forderung nach Zukunftsperspektive
Während der VW-Vorstand seine Standorte-Tour zur Belegschaft fortsetzt, wird Kritik an einer fehlenden Perspektive laut. Zur Nachricht
6. Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz zweier Krebstests
Der Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Zulassung für den erweiterten Einsatz von zwei Krebstests erhalten. Zur Nachricht
7. Sechs Monate Iran-Krieg: Eskalation oder Frieden? - Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen
Wenige Wochen sollte der Krieg im Iran nach Wunsch von US-Präsident Donald Trump dauern - doch auch ein halbes Jahr später liegen zentrale Kriegsziele in weiter Ferne. Zur Nachricht
8. Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal: NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus
Fisher Asset Management baut sein Depot im zweiten Quartal ausgerechnet abseits der Technologiebranche am stärksten aus, angeführt von einem Industriewert. Zur Nachricht
9. Ölpreise geben nach
Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 87,28 US-Dollar gehandelt und damit etwa ein halbes Prozent niedriger als am Vortag.
10. Euro im Fokus
Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1655 US-Dollar.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com