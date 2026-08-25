10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse

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27.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Die Ölpreise sind leicht gefallen, der Euro notiert bei etwa 1,1655 US-Dollar, während in den USA eine Zulassung für erweiterte Krebstests bei Roche erteilt wurde und der Iran-Konflikt weiterhin für Unsicherheit sorgt.

• NVIDIA übertrifft die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz, während Salesforce ebenfalls deutlich bessere Zahlen als erwartet vorlegt; bei Volkswagen gibt es Krisengespräche und Forderungen nach Zukunftsperspektiven.

• Der DAX zeigt sich vorbörslich fest im grünen Bereich, während die Börsen in Fernost uneinheitlich tendieren – der Nikkei fällt leicht, der Shanghai Composite gewinnt deutlich.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich am Donnerstag vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,17 Prozent tiefer bei 66.148,85 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,6 Prozent auf 3.935,99 Stellen.

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In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,42 Prozent schwächer bei 25.544,93 Einheiten.

3. NVIDIA-Bilanz: Gewinn und Umsatz übertreffen die hohen Erwartungen

Der Chip-Gigant NVIDIA hat seine Bilanz für das jüngste Jahresviertel veröffentlicht. So haben sich Gewinn und Umsatz des Platzhirsches entwickelt. Zur Nachricht

4. Salesforce: Gewinn des SAP-Konkurrenten fällt deutlich höher als erwartet aus

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Der Software-Konzern Salesforce hat seine aktuelle Bilanz vorgelegt. So hat sich das Geschäft des SAP-Rivalen bei Umsatz und Gewinn entwickelt. Zur Nachricht

5. VW-Aktie: Krisengespräche bei Volkswagen - Forderung nach Zukunftsperspektive

Während der VW-Vorstand seine Standorte-Tour zur Belegschaft fortsetzt, wird Kritik an einer fehlenden Perspektive laut. Zur Nachricht

6. Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz zweier Krebstests

Der Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Zulassung für den erweiterten Einsatz von zwei Krebstests erhalten. Zur Nachricht

7. Sechs Monate Iran-Krieg: Eskalation oder Frieden? - Erneut Tanker in Straße von Hormus angegriffen

Wenige Wochen sollte der Krieg im Iran nach Wunsch von US-Präsident Donald Trump dauern - doch auch ein halbes Jahr später liegen zentrale Kriegsziele in weiter Ferne. Zur Nachricht

8. Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal: NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus

Fisher Asset Management baut sein Depot im zweiten Quartal ausgerechnet abseits der Technologiebranche am stärksten aus, angeführt von einem Industriewert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 87,28 US-Dollar gehandelt und damit etwa ein halbes Prozent niedriger als am Vortag.

10. Euro im Fokus

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1655 US-Dollar.