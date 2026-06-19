10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse - Netflix-Bilanz voraus

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16.07.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Die USA erhöhen den Druck im Iran-Konflikt durch eine neue Angriffswelle, während europäische Unternehmen wie Novo Nordisk und ABB bedeutende Entwicklungen bekanntgeben.

• Die Börsen in Fernost zeigen überwiegend Verluste, insbesondere in Japan, China und Südkorea, während Hongkong sich stabilisiert.

• Der DAX wird voraussichtlich kaum verändert bei etwa 25.000 Punkten starten.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX dürfte wenig verändert in den Handel einsteigen und um 25.000 Punkte pendeln.

2. Börsen in Fernost teils tiefrot

Mit mehrheitlich roten Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Fernost im Handel am Donnerstag.Der Nikkei 225 gibt deutlich nach und verliert zeitweise 2,97 Prozent auf 66.712,44 Punkte. Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen ebenfalls Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite büsst zeitweise 1,14 Prozent auf 3.910,52 Indexpunkte ein. Gegen den Trend fester präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng zwischenzeitlich 2,09 Prozent auf 25.195,71 Zähler gewinnt. Einen krassen Kurseinbruch erleben unterdessen die Aktien in Südkorea: Der KOSPI fällt weitere 4,54 Prozent auf 6.953,56 Einheiten.

3. Druck wird erhöht: US-Militär startet neue Angriffswelle auf den Iran

Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Zur Nachricht

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4. UniCredit-Übernahme wirft Schatten voraus: S&P kappt Ausblick für Commerzbank-Aktie

S&P hat den Ausblick für die Bonität der Commerzbankvon positiv auf stabil gesenkt, das Rating jedoch bestätigt. Zur Nachricht

5. Netflix öffnet Bücher

Die Netflix-Aktie rückt mit der kommenden Zahlenvorlage am Abend in den Fokus der Anleger. Zum Ausblick

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6. Meilenstein für Novo Nordisk: EU gibt grünes Licht für Wegovy-Pille

Novo Nordisk hat nach eigenen Angaben die Zulassung für den Vertrieb seiner Abnehmpille Wegovy in der Europäischen Union erhalten. Zur Nachricht

7. Vor den Zahlen: Jefferies belässt Airbus-Aktie auf "Hold"-Rating

Jefferies bleibt vor den Quartalszahlen bei seiner neutralen Einschätzung für Airbus SE. Das Analysehaus nimmt auch das zivilen Flugzeuggeschäft ins Visier Zur Nachricht

8. Paukenschlag im Industriesektor - ABB übernimmt Rotork

ABB verstärkt sein Automationsgeschäft mit einer milliardenschweren Übernahme und kauft den britischen Spezialisten Rotork für rund 5,5 Milliarden US-Dollar. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas leichter

Die Ölpreise geben am Donnerstag überschaubar nach. Brent kostet 84,55 US-Dollar je Barrell, für WTI wird ein Preis von 79,25 US-Dollar aufgerufen

10. Euro zum Dollar wenig verändert

Der Euro zeigt am Donnerstagmorgen zum Dollar wenig Bewegung: EUR/USTD steht bei 1,1466.