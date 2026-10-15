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10 vor 9

10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse - Nikkei sackt ab - NEL-Zahlen enttäuschen

10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse - Nikkei sackt ab - NEL-Zahlen enttäuschen

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
104.51 USD -1.55 USD -1.46 %
News
Ölpreis (WTI)
94.21 USD -0.88 USD -0.93 %
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Devisen
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Shanghai Composite
3,767.23 CNY -33.64 CNY -0.88 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX tiefer erwartet

Der DAX gibt vorbörslich zeitweise leicht ab.

2. Börsen in Fernost kräftig im Minus

Der Nikkei 225 bricht zeitweise um kräftige 4,65 Prozent ein auf 64.591,54 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite derweil Verluste von 2,05 Prozent auf 3.690,13 Punkte.
In Hongkong verliert der Hang Seng 1,3 Prozent auf 23.998,46 Indexpunkte.

3. Umsatz-Einbruch bei NEL lässt die Aktie abtauchen: Wie viel Hoffnung bleibt dem PEM-Geschäft?

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Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA hat seine Geschäftszahlen für das zurückliegende Jahresviertel präsentiert. So fielen die Zahlen aus. Zur Nachricht

4. Douglas-Aktie zieht an: Parfümeriekette tauscht Chef aus

Die angeschlagene Parfümeriekette Douglas tauscht den Chef aus. Jean-Marc Bellaiche (56) werde zum 1. November für vier Jahre zum Vorstandsvorsitzenden bestellt, teilte der Konzern am Mittwoch nach einem Aufsichtsratsbeschluss in Düsseldorf mit. Zur Nachricht

5. Drägerwerk-Aktie bricht ein: Gewinn sinkt trotz Zollrückerstattungen

Der Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat im dritten Quartal trotz Zollrückerstattungen weniger Gewinn erzielt.Zur Nachricht

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6. Lufthansa-Aktie: Kerosin-Engpass in Frankfurt – Konzern reagiert

Am Flughafen Frankfurt kann es derzeit zu Einschränkungen bei der Kerosinversorgung kommen. Die Lufthansa hat nach eigenen Angaben vorsorgliche Maßnahmen ergriffen, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten.Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Dortmund kassiert erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison

Auch der BVB ist beim Favoritenschreck FK Bodö/Glimt gestrauchelt und hat in der Champions League im Norden Norwegens wertvolle Punkte liegengelassen. Beim 0:1 (0:0) wachte das Team von Trainer Niko Kovac zu spät auf und kassierte die erste Saisonniederlage überhaupt in einem Pflichtspiel. Zur Nachricht

8. Goldpreis: Käufer melden sich zurück - signifikanter Rebound nach Verkaufswelle

Der Goldpreis hat im frühen Donnerstagshandel zugelegt und sich damit von seinem jüngsten Wochentief erholt. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise geben ab. So verbilligte sich der WTI um 0,79 auf 94,30 Dollar, während Brent um 1,68 auf 104,38 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,121 US-Dollar und damit mehr als am Vortag.

Bildquellen: dominic8 / Shutterstock.com

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