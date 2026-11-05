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10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse - Zahlenflut im Blick

10 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse - Zahlenflut im Blick

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
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Ölpreis (WTI)
87.49 USD -0.63 USD -0.71 %
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Hang Seng
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News | Analysen
Nikkei 225
61,077.90 JPY -1,110.73 JPY -1.79 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,686.17 CNY 78.07 CNY 2.16 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX vor Gewinnen

Der DAX sowie der TecDAX dürften am Donnerstag positiv in den Handel gehen. Dabei gerät sogar das Allzeithoch des Leitindex ins Visier.

2. Börsen in Fernost bieten ein gespaltenes Bild

Der Nikkei 225 verliert am Donnerstag zeitweise 1,79 Prozent auf 61.077,90 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,1 Prozent tiefer bei 3.682,60 Zählern.

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In Hongkong steigt der Hang Seng dagegen um 3,44 Prozent auf 24.742,66 Punkte.

3. DHL-Aktie dennoch in Rot: Konzern verdient im 3. Quartal mehr - Ergebnisse im Blick

Die DHL Group hat nach den nun veröffentlichten ausführlichen Ergebnissen im dritten Quartal beim Umsatzplus und EBIT die vorläufigen Ergebnisse leicht übertroffen. Zur Nachricht

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4. Deutsche Telekom-Aktie im Fokus: Konzern hebt Jahresprognose leicht an und will mehr Dividende zahlen

Die Deutsche Telekom ist im dritten Quartal 2026 weiter auf Wachstumskurs geblieben und hat ihre Jahresprognose leicht angehoben. Zur Nachricht

5. Commerzbank-Aktie gibt nach: Gewinnsprung von gesenktem Zinsausblick überschattet

Die Commerzbank hat im dritten Quartal von einem starken Ertragswachstum bei gleichzeitig stabilen Kosten profitiert. Zur Nachricht

6. Rheinmetall kassiert Jahresziele: Aktie gerät unter Druck - Erster Analyst reagiert

Das operative Geschäft von Rheinmetall entwickelt sich besser als erwartet, doch die Jahresziele geraten trotzdem unter Druck. Zur Nachricht

7. Arm-Aktie unter Druck trotz starker Geschäftszahlen - Wachstumsaussichten im Blick

Der Chipkonzern Arm hat seine Quartalsbilanz vorgelegt. Anleger blickten insbesondere auf den Gewinn je Aktie und das Umsatzwachstum sowie die Reaktion der Arm-Aktie. Zur Nachricht

8. QUALCOMM-Aktie im Sinkflug – diese Zahlen sorgen für Gegenwind

QUALCOMM präsentiert die Ergebnisse des jüngsten Quartals. Konnte der Chipkonzern die Erwartungen der Analysten erfüllen und wie reagiert die QUALCOMM-Aktie auf die Zahlen? Zur Nachricht

9. LANXESS-Aktie im Fokus: Konzern wird für 2026 etwas zuversichtlicher – Nachfrage erholt sich noch nicht nachhaltig

Der Chemiekonzern LANXESS blickt nach Zuwächsen im dritten Quartal etwas zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Zur Nachricht

10. RENK-Aktie im Fokus: Bessere Marge und hoher Auftragseingang

Der Rüstungszuliefer RENK hat in den ersten neun Monaten das operative Ergebnis stärker erhöht als den Umsatz. Zur Nachricht

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

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