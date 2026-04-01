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10 Fakten zum Mittwochshandel: So steht es um die Börse - US-Techriesen mit Zahlen

29.04.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta & Co. an der NASDAQ vor Zahlen im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX moderat höher erwartet

Der DAX dürfte vor wichtigen Quartalsbilanzen aus den USA und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend zunächst nur kleine Sprünge wagen.

2. Börsen in Fernost mit Plus

Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch mehrheitlich höher. In Tokio bleibt der Markt feiertagsbedingt geschlossen, der Nikkei 225 hatte am Mittwoch 1,02 Prozent tiefer bei 59.917,46 Punkten geschlossen. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,52 Prozent auf 4.099,94 Punkte.

In Hongkong rückt der Hang Seng um 1,43 Prozent auf 26.047,14 Zähler vor.

3. Scout24: ZweiteTranche des Aktienrückkaufprogramms angekündigt

Scout24 will im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms in einer zweiten Tranche bereits bis Ende dieses Jahres bis zu 250 Millionen Euro an eigenen Aktien zurückkaufen. Zur Nachricht

4. Mercedes-Benz-Aktie nach überraschend geringem Gewinnrückgang auf den Einkaufszetteln

Der Autobauer Mercedes-Benz hat trotz der Schwäche in China den Gewinnrückgang im ersten Quartal überraschend gering gehalten. Zur Nachricht

5. Zahlen beflügeln adidas-Aktie: Starkes Wachstum übertrifft Erwartungen - Ausblick bestätigt

Der Sportartikelhersteller adidas hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und seine Prognosen bestätigt. Zur Nachricht

6. Nachbörsliche Bilanzen von Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet und Co.

Am Mittwoch wird es nach Handelsschluss an den US-Börsen noch einmal richtig spannend: Mit Alphabet, Meta, Microsoft und Amazon legen gleich mehrere Tech-Schwergewichte ihre Bilanzen vor. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

7. WACKER CHEMIE schreibt wieder schwarze Zahlen - dennoch keine Trendwende in Sicht

Der Chemiekonzern WACKER CHEMIE rechnet auch in den kommenden Monaten mit schwacher Nachfrage. Zur Nachricht

8. SCHOTT Pharma erwartet ab 2027 deutliche Umsatzsteigerungen

Der neue Chef des Pharmazulieferers SCHOTT Pharma sieht das Mainzer Unternehmen für die vielen weltpolitischen Spannungen und Wirren der US-Zollpolitik gewappnet und erwartet steigende Erlöse. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise bleiben auf hohem Niveau: Brent kostet am Morgen 111,46 US-Dollar je Barrel, WTI wird bei 99,63 US-Dollar gehandelt.

10. Euro gibt zum Dollar etwas nach

Der Euro kostet am Morgen zum Dollar 1,1702 und damit etwas weniger als am Vorabend.

Bildquellen: Tapati Rinchumrus / Shutterstock.com

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