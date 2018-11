10 Fakten zum Wochenausklang an der Börse

Der deutsche Aktienmarkt dürfte fester in den Freitagshandel starten. Eine Stunde vor Handelseröffnung tendiert der DAX 1,2 Prozent im Plus bei 11.610 Zählern. Treiber ist dabei die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China.

2. Asiatische Börsen freundlich

Die asiatischen Börsen können am Freitag deutlich zulegen.

Der japanische Nikkei 225 klettert aktuell (08:00 Uhr) um 2,56 Prozent auf 22.244 Punkte.

Auch in China herrscht Kauflaune. So steigt der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um 2,49 Prozent auf 2.671 Zähler. In Hongkong kann der Hang Seng sogar um 3,57 Prozent anziehen auf 22.323 Zähler.

3. Trump will anscheinend bis Ende November Handelsabkommen mit China

US-Präsident Donald Trump will den Handelsstreit mit China offenbar noch in diesem Monat aus der Welt schaffen.

4. Hohe Rohstoffkosten brocken Kraft Heinz Gewinneinbruch ein

Der Ketchup-Riese Kraft Heinz aus Chicago ächzt unter hohen Rohstoffkosten.

5. Minister drängen Ryanair zu Lösung im Streit um Arbeitsrecht

Europas größter Billigflieger Ryanair gerät angesichts anhaltenden Streits um Löhne und Arbeitsbedingungen in mehreren EU-Ländern weiter unter Druck.

6. GoPro stellt Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht - Aktie verliert dennoch nach Zahlen

Der Actionkamera-Spezialist GoPro peilt nach dem Start seines neuen Top-Modells fest die Rückkehr in die schwarzen Zahlen im Weihnachtsgeschäft an.

7. Apple-Aktie gibt nachbörslich ab - Apple übertrifft Erwartungen beim Umsatz

Apple hat die Börse mit seiner Umsatzprognose für das wichtige Weihnachtsgeschäft enttäuscht - und wird künftig keine Absatzzahlen mehr zu seinen Geräten veröffentlichen.

8. Starbucks-Aktie nachbörslich im Aufwind: Starbucks übertrifft Erwartungen

Bei der Kaffeerestaurant-Kette Starbucks liefen die Geschäfte im Sommer überraschend rund.

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise legen am Freitag zu.

10. Euro legt weiter zu

Der Euro hat am Freitag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter zugelegt.

