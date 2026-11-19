10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX fester erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite zeigen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX um 0,3 Prozent auf 25.821 Zähler.

2. Börsen in Fernost überwiegend in Rot

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag mehrheitlich in Rot.

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In Tokio verzeichet der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Gewinn von 0,71 Prozent bei 59.444,21 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,34 Prozent auf 3.575,49 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng daneben 2,12 Prozent auf 22.799,79 Punkte ab.

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3. Tag des Anthropic-IPOs

Der Börsengang der Anthropic-Aktie steht an der NASDAQ an. Zu aktuellen Anthropic-News im Überblick

4. Fed-Sitzung im Oktober: Zinspause jetzt, höhere Zinsen später?

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank hielten es ihre Vertreter für wahrscheinlich, dass für die Eindämmung der Inflation künftig höhere Zinsen erforderlich sein werden. Zur Nachricht

5. Palo Alto Networks-Aktie stark: Umsatz über den Analystenerwartungen

Das US-Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat seine Bilanz für das jüngste Jahresviertel vorgestellt. So haben sich Ergebnis und Umsatz entwickelt. Zur Nachricht

6. Tencent-Aktie im Fokus: Hohe KI-Investitionen führen zu einem Gewinnrückgang

Hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz hinterlassen auch beim Wechat-Betreiber Tencent Spuren. Zur Nachricht

7. Daimler Truck-Aktie: Unternehmens-Chefin frustriert über EU-Politik

Daimler Truck-Chefin Karin Rådström hat der EU vorgeworfen, mit der CO2-Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit der Nutzfahrzeugbranche zu gefährden. Zur Nachricht

8. Meta-Aktie gesucht: Neue Aktienstruktur auf Eis gelegt

Der Facebook-Konzern Meta hat die von Chef Mark Zuckerberg durchgesetzte neue Aktienstruktur nach einem Streit mit Aktionären vorerst auf Eis gelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum bewegt

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag nach den Verlusten am Vortag mehr oder weniger stabil präsentiert.

10. Euro wenig verändert

Der Euro präsentiert sich zeitweise stabil