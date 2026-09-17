10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse nach dem Fed-Zinsentscheid wissen

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17.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX fester erwartet

Der DAX dürfte sich nach dem Fed-Zinsentscheid zunächst gut behauptet zeigen.

2. Börsen in Fernost gespalten

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,16 Prozent auf 64.026,71 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite wiederum 0,27 Prozent abwärts auf 3.880,94 Zähler.

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Ein rotes Vorzeichen ist auch in Hongkong zu sehen: Der Hang Seng verliert stellenweise 0,96 Prozent auf 24.476,25 Einheiten.

3. Vonovia-Aktie im Abwärtsstrudel: Hohe Bauzinsen belasten - Nachfrage nach Immobilien kühlt sich ab

Mit Inflationssorgen und stark gestiegenen Bauzinsen schrecken viele Menschen vor dem Hausbau oder Wohnungskauf zurück. Zur Nachricht

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4. Tesla-Aktie im Blick: US-Aufsichtsbehörde leitet Untersuchung zum Cybercab ein

Elon Musks Elektroautobauer Tesla hat Ärger mit der US-Verkehrsaufsicht nach dem Betriebsstart seines Robotaxis Cybercab ohne Lenkrad und Pedale. Zur Nachricht

5. Trotz Trump-Druck: US-Notenbank Fed beschließt Leitzinserhöhung - Das kommt jetzt auf Anleger zu

Am Mittwoch erfolgte der dritte Leitzinsentscheid unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh - und die US-Notenbank lieferte wie erwartet ab. Zur Nachricht

6. RWE-Aktie gefragt: Energiekonzern stockt bei Amprion weiter auf

RWE erhöht seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion weiter, erwirbt weitere 3 Prozent an M31 und hält künftig die Mehrheit an der Beteiligungsgesellschaft. Zur Nachricht

7. Boeing-Aktie auf Tief seit Ende März: Airbus-Rivale leidet unter Verschiebung von Testläufen

Boeing-Aktie fällt auf Jahrestief: Verzögerung beim 777X und schleppende Auslieferungen belasten den Ausblick des Flugzeugbauers. Zur Nachricht

8. VW-Aktie im Fokus: Dresdner Landtag debattiert über Volkswagen - Kretschmer sieht Chancen

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) sieht noch immer Chancen für einen Erhalt des VW-Standortes Zwickau. Zur Nachricht

9. Ölpreise stagnieren

Die Ölpreise pausieren ihre Rally auf hohem Niveau.

10. Euro unverändert

Der Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum.