10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX etwas leichter erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio erklimmt der Nikkei 225 neue Rekorde. Zeitweise legt er 1,73 Prozent auf 71.111,11 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,37 Prozent tiefer bei 4.092,76 Zählern.

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In Hongkong verliert der Hang Seng 1,70 Prozent auf 23.900,01 Einheiten.

3. USA und Iran unterzeichnen Abkommen - Vereinbarung tritt laut Pakistan sofort in Kraft

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Zur Nachricht

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4. Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich - Aktien von Zulieferern wie Lens Technology & Co. profitieren

Apple wird als Reaktion auf die im KI-Boom gestiegenen Speicherchip-Kosten die Preise erhöhen. Anleger reagieren prompt und greifen bei Zulieferer-Aktien zu. Zur Nachricht

5. LANXESS-Aktie im Blick: Chemiekonzern nimmt frisches Kapital über Anleihe auf

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben. Damit soll das Finanzprofil des Unternehmens gestärkt werden. Zur Nachricht

6. tonies-Aktie im Fokus: Umsatz soll bis 2030 verdoppelt werden und Milliardenschwelle erreichen

Der Spielwarenhersteller tonies zeigt sich nach der erfolgreichen Einführung der "Toniebox 2" zuversichtlich. Zur Nachricht

7. VW-Aktie im Fokus: Volkswagen lädt zur digitalen Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt

Volkswagen lädt seine Aktionäre am Donnerstag (10 Uhr) zur jährlichen Hauptversammlung ein. Zur Nachricht

8. Nach Zinspause: Fed-Mitglieder rechnen wieder mit Zinserhöhungen - Das sind die Folgen für Anleger und Sparer

Bei seiner ersten FOMC-Sitzung als Fed-Chef setzt Kevin Warsh auf Kontinuität. So lief der erste US-Leitzinsentscheid unter neuer Leitung. Zur Nachricht

9. Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise geben am Donnerstag nach. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent notiert zeitweise bei 77,86 US-Dollar und damit 1,02 Prozent tiefer als am Vortag. WTI notiert bei 74,75 US-Dollar und damit 2,66 Prozent tiefer.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1511 US-Dollar.