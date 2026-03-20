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10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Figma & Virgin Galactic vor Zahlen

14.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Figma & Virgin Galactic vor Bilanzvorlagen an der Wall Street im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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101,25 USD 0,23 USD 0,23%
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Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.242,6 PKT 28,1 PKT 0,67%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stärker erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ marginale 0,07 Prozent höher bei 63.314,76 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite dagegen 1,02 Prozent auf 4.199,19 Zähler nach.

In Hongkong legt der Hang Seng 0,34 Prozent auf 26.478,99 Einheiten zu.

3. BMW-Aktie: Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere

Die angekündigte Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien hat auf der BMW-Hauptversammlung eine große Mehrheit gefunden. Zur Nachricht

4. Figma und Virgin Galactic öffnen die Bücher

Nach dem Handelsende an der Wall Street wird es noch einmal spannend: Figma und Virgin Galactic werden die Ergebnisse des vergangenen Quartals präsentieren. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

5. VINCI-Aktie im Fokus: Großauftrag für britisches Bahnprojekt erhalten

VINCI hat einen Großauftrag aus Großbritannien erhalten. Das Unternehmen soll Anlagen für eine Hochgeschwindigkeits-Bahnlinie liefern. Zur Nachricht

6. Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking

Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Zur Nachricht

7. Xpeng-Aktie wenig bewegt: Offenbar Gespräche mit VW über mögliches Werk in Europa

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng führt nach eigener Aussage Gespräche mit Volkswagen und anderen Autoherstellern über den Kauf eines Werks in Europa. Zur Nachricht

8. Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem erheblich besseren Geschäft mit sogenannten Hyperscalern als zuvor. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten sich auf hohen Niveau

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag auf hohen Niveau gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostet am Morgen 106,26 US-Dollar und damit 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Angesichts mangelnder Fortschritte im Iran-Krieg liegt der Preis seit Tagen wieder über der 100-Dollar-Marke.

10. Euro hält sich über 1,17 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1714 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1715 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Picsfive / Shutterstock.com

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