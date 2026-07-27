10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - Warten auf Zahlen von Apple und Amazon
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX schwächer erwartet
Der deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag in Rot präsentieren.
Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,4 Prozent auf 25.373 Punkte.
2. Börsen in Fernost uneinheitlich
Die Börsen in Fernost schlagen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.
Der Nikkei 225 verzeichnet aktuell (07:43 Uhr) einen Gewinn von 1,07 Prozent bei 62.090,29 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite hingegen um 0,74 Prozent auf 3.800,05 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,07 Prozent auf 25.789,48 Einheiten ab.
3. BMW-Aktie: Gewinnrückgang im zweiten Quartal - schwaches China-Geschäft belastet
Die BMW Group hat im zweiten Quartal 2026 angesichts eines verschärften Wettbewerbs und der schwachen Marktentwicklung in China spürbare Einbußen bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Zur Nachricht
4. Fed belässt Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert - Was Anleger jetzt wissen müssen
Am Mittwoch stand ein wichtiger geldpolitischer Termin auf der Agenda: der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed. So ist er ausgefallen. Zur Nachricht
5. Meta-Aktie tiefrot: Umsatz deutlich tiefer als erhofft - Ausblick unter den Erwartungen
Der Techkonzern Meta Platforms hat im Rahmen der Berichtssaison seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte der Facebook-Mutter im zweiten Jahresviertel. Zur Nachricht
6. Zahlenvorlagen nach US-Börsenschluss
Nach der Schlussglocke an der Wall Street stehen die Bilanz der IT-Giganten Apple und Amazon auf der Agenda. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse
7. Microsoft überzeugt auf ganzer Linie - So reagiert die Aktie
Microsoft hat am Mittwochabend seine jüngsten Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Anleger reagieren prompt. Zur Nachricht
8. QUALCOMM-Aktie fällt: Konzern verfehlt Gewinnprognose leicht und überzeugt beim Umsatz
QUALCOMM hat seine Bilanz veröffentlicht. So lief die Geschäftsentwicklung für das Techunternehmen im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres. Zur Nachricht
9. Ölpreise geben leicht nach
Die Ölpreise sind am Donnerstag nach ihrem Vortagessprung etwas gefallen.
10. Euro stabil
Der Euro bewegt sich zeitweise kaum zum US-Dollar.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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