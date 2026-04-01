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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. Der DAX dürfte nach dem verlängerten Osterwochenende stabil in die Sitzung gehen

Der DAX sowie der TecDAX werden auf stabilem Niveau erwartet.

2. Börsen in Fernost bewegen sich am Dienstag nur leicht

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,05 Prozent auf 53.385,33 Punkte.

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Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,15 Prozent höher bei 3.885,77 Zählern.

In Hongkong gab der Hang Seng am Donnerstag letztlich 0,70 Prozent ab auf 25.116,53 Einheiten. Die Börse in Hongkong ist am Dienstag noch geschlossen.

3. Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer & Co. im Fokus: 100-Prozent-Zölle auf Arznei - EU ausgenommen

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Ein Jahr nach der großen Zolloffensive von US-Präsident Donald Trump legt seine Regierung mit weiteren Abgaben nach. Zur Nachricht

4. SpaceX drängt an die Börse - Elon Musk strebt anscheinend 2-Billionen-Dollar-Bewertung an

Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX soll bei dem geplanten Börsengang Kreisen zufolge mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet werden. Zur Nachricht

5. Aktien von Allianz, SAP, Siemens & Co.: DAX-Konzerne trotzen Krise - Dividendenrekord erwartet

Die größten deutschen Börsenkonzerne zahlen laut einer Studie trotz Wirtschaftskrise Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie: Jubiläum zu 100 Jahren Linienflugverkehr in Berlin

Vor 100 Jahren sind die ersten Maschinen der Lufthansa zu Linienflügen gestartet. Zur Nachricht

7. JPMorgan schlägt Alarm: Tesla-Aktie vor möglichem Kurssturz von bis zu 60 Prozent

Die Investmentbank JPMorgan sieht erhebliches Abwärtspotenzial für die Tesla-Aktie. Trotz steigender Kurse mehren sich Zweifel an der operativen Entwicklung und den Perspektiven. Zur Nachricht

8. Später Doppelschlag: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel - BVB-Aktie im Blick

Im Topspiel des 28. Bundesliga-Spieltags zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund behalten die Schwarz-Gelben letztlich die Oberhand. Zur Nachricht

9. Mehrheit für Energiewende: Solarbranche könnte profitieren - Aktien von RWE & E.On im Fokus

Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger erwarten nach Darstellung der Solarbranche einen forcierten Ausbau erneuerbarer Energien. Zur Nachricht

10. Samsung übertrifft Prognosen deutlich - Aktie springt nach Rekordergebnis an

Samsung hat im ersten Quartal dank des anhaltenden KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie. Zur Nachricht