DAX23.160 ±-0,0%Est505.687 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +3,9%Nas21.996 +0,5%Bitcoin59.462 -0,3%Euro1,1540 ±-0,0%Öl111,2 +1,4%Gold4.641 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Plug Power A1JA81 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorsichtig -- Asiens Börsen letztlich grün -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Samsung mit Rekordgewinn -- Tesla, Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien im Fokus
Top News
Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer & Co. im Fokus: 100-Prozent-Zölle auf Arznei - EU ausgenommen Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer & Co. im Fokus: 100-Prozent-Zölle auf Arznei - EU ausgenommen
DroneShield-Aktie mit Kursplus: Software-Update und JPMorgan-Ausstieg - was Anleger jetzt wissen müssen DroneShield-Aktie mit Kursplus: Software-Update und JPMorgan-Ausstieg - was Anleger jetzt wissen müssen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

07.04.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
111,31 USD 1,61 USD 1,47%
News
Ölpreis (WTI)
114,98 USD 2,57 USD 2,29%
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1540 USD -0,0002 USD -0,02%
Charts|News
Indizes
DAX 40
23.154,2 PKT -13,9 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.294,0 PKT 505,9 PKT 2,04%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.429,6 PKT 15,9 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.880,1 PKT -39,2 PKT -1,00%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. Der DAX dürfte nach dem verlängerten Osterwochenende stabil in die Sitzung gehen

Der DAX sowie der TecDAX werden auf stabilem Niveau erwartet.

2. Börsen in Fernost bewegen sich am Dienstag nur leicht

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,05 Prozent auf 53.385,33 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,15 Prozent höher bei 3.885,77 Zählern.

In Hongkong gab der Hang Seng am Donnerstag letztlich 0,70 Prozent ab auf 25.116,53 Einheiten. Die Börse in Hongkong ist am Dienstag noch geschlossen.

3. Aktien von Novo Nordisk, Eli Lilly, Pfizer & Co. im Fokus: 100-Prozent-Zölle auf Arznei - EU ausgenommen

Ein Jahr nach der großen Zolloffensive von US-Präsident Donald Trump legt seine Regierung mit weiteren Abgaben nach. Zur Nachricht

4. SpaceX drängt an die Börse - Elon Musk strebt anscheinend 2-Billionen-Dollar-Bewertung an

Elon Musks KI- und Weltraumfirma SpaceX soll bei dem geplanten Börsengang Kreisen zufolge mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet werden. Zur Nachricht

5. Aktien von Allianz, SAP, Siemens & Co.: DAX-Konzerne trotzen Krise - Dividendenrekord erwartet

Die größten deutschen Börsenkonzerne zahlen laut einer Studie trotz Wirtschaftskrise Rekorddividenden an ihre Aktionäre. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie: Jubiläum zu 100 Jahren Linienflugverkehr in Berlin

Vor 100 Jahren sind die ersten Maschinen der Lufthansa zu Linienflügen gestartet. Zur Nachricht

7. JPMorgan schlägt Alarm: Tesla-Aktie vor möglichem Kurssturz von bis zu 60 Prozent

Die Investmentbank JPMorgan sieht erhebliches Abwärtspotenzial für die Tesla-Aktie. Trotz steigender Kurse mehren sich Zweifel an der operativen Entwicklung und den Perspektiven. Zur Nachricht

8. Später Doppelschlag: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel - BVB-Aktie im Blick

Im Topspiel des 28. Bundesliga-Spieltags zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund behalten die Schwarz-Gelben letztlich die Oberhand. Zur Nachricht

9. Mehrheit für Energiewende: Solarbranche könnte profitieren - Aktien von RWE & E.On im Fokus

Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger erwarten nach Darstellung der Solarbranche einen forcierten Ausbau erneuerbarer Energien. Zur Nachricht

10. Samsung übertrifft Prognosen deutlich - Aktie springt nach Rekordergebnis an

Samsung hat im ersten Quartal dank des anhaltenden KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie. Zur Nachricht

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:27Handel in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone
09:21Vor Fristablauf im Iran-Krieg: Trumps Ultimatum im Fokus - DAX kaum verändert
09:00Aktien von Allianz, SAP, Siemens & Co.: DAX-Konzerne trotzen Krise - Dividendenrekord erwartet
08:35DAX-Ausblick: Lückenschluss
08:35DAX-Ausblick: Lückenschluss
08:0010 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen
07:52Mercedes-Benz Korea seeks EV rebound with all-electric C-Class
07:34Icelandair erhält sechsten Airbus A321 LR
mehr