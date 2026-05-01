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10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

26.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
99,08 USD 2,78 USD 2,89%
News
Ölpreis (WTI)
92,34 USD -4,26 USD -4,41%
News
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Nikkei 225
64.996,1 PKT -162,1 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.152,6 PKT 39,7 PKT 0,96%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas schwächer erwartet

Der DAX gibt vorbörslich 0,33 Prozent auf 25.305,00 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein Minus von 0,25 Prozent auf 64.994,01 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite derweil 0,49 Prozent auf 4.132,20 Zähler.

In Hongkong geht es hingegen für den Hang Seng 0,28 Prozent auf 25.676,97 Indexpunkte aufwärts.

3. Nordex-Aktie: Megaauftrag aus der Türkei - Errichtung von Windenergieanlagen

Nordex hat in der Türkei einen weiteren Auftrag von dem Ökostromanbieter Eksim Enerji über die Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen erhalten. Zur Nachricht

4. Trotz Waffenruhe: US-Militär greift Ziele im Iran und Minenleger-Boote an

Trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zur Nachricht

5. Neuerungen & Gesetze: Das ändert sich ab Juni 2026

Im Juni 2026 ändert sich für Verbraucher einiges: Neuerungen kommen im Bereich der Arbeit, Energie und auch bei Lebensmitteln. Zur Nachricht

6. Quanten-Aktien nach Kursrally in Panik? Das bedeutet der Insider-Trade bei D-Wave Quantum für Anleger

Nach der jüngsten Kursrally der Quanten-Titel wirft ein Insiderverkauf bei D-Wave Quantum neue Fragen auf. Was das für Anleger bedeutet. Zur Nachricht

7. Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom

Bridgewater baute im ersten Quartal 2026 sein Portfolio um. Während Software-Werte an Bedeutung verloren, setzte der Hedgefonds verstärkt auf Chip- und KI-Infrastrukturaktien. Zur Nachricht

8. Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power im Fokus: Wer am meisten vom neuen Momentum profitiert

Nach einer langen Phase der Kursstagnation und teils deutlichen Rückschlägen rücken Wasserstoffwerte wieder stärker in den Fokus der Anleger. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneins

Die Ölpreise tendieren unterschiedlich. Während die Sorte WTI abgibt, steigt der Brent-Preis.

10. Euro moderat im Minus

Der Euro gibt gegenüber dem US-Dollar minimal nach.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com