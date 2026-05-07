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10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

30.06.26 08:15 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
72,24 USD -0,31 USD -0,43%
News
Ölpreis (WTI)
69,88 USD -0,87 USD -1,23%
News
Devisen
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24.626,9 PKT -44,3 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen
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Charts|News|Analysen
Nikkei 225
70.329,7 PKT 861,5 PKT 1,24%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.073,9 PKT 46,6 PKT 1,16%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas höher erwartet

Der DAX wird mit einem erneuten Erholungsversuch erwartet.

2. Börsen in Fernost tendieren mehrheitlich aufwärts

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,38 Prozent auf 70.426,76 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland beläuft sich das Plus für den Shanghai Composite derweil auf 0,02 Prozent auf 4.074,86 Zähler.

Mit einem roten Vorzeichen zeigte sich jedoch der Hang Seng in Hongkong: Hier geht es zwischenzeitlich um 1,31 Prozent abwärts auf 22.725,78 Einheiten.

3. Blockade-Gefahr im Fokus: USA und Iran könnten in Doha über die Straße von Hormus verhandeln

Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus könnte es heute in Katar zu Krisengesprächen zwischen Vertretern der USA und dem Iran kommen. Zur Nachricht

4. RWE-Aktie im Fokus: Energiekonzern platziert grüne Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro

Der Energiekonzern RWE hat eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro begeben. Zur Nachricht

5. Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch

Die Reederei Moeller-Maersk rechnet wegen starker Nachfrage im Containermarkt mit mehr Gewinn im laufenden Jahr als bisher. Zur Nachricht

6. EU und China planen weitere Zusammenarbeit bei Handelsfragen

Die Europäische Union (EU) und China werden ein System zur Überwachung von Handelsströmen einrichten und streben weitere Gespräche in diesem Herbst an. Zur Nachricht

7. BaFin-Prüfung bei Mutares: Fehler im Jahresabschluss 2023 bereits korrigiert - Aktie im Blick

Die Finanzaufsicht Bafin hat die Prüfung des Jahresabschlusses von 2023 der Beteiligungsgesellschaft Mutares beendet und einen Fehler gefunden. Zur Nachricht

8. SpaceX-Aktie zieht bald über ETFs in viele Depots ein - und bringt mehr Volatilität als Bitcoin

Die geplante schnelle Aufnahme von SpaceX in wichtige Aktienindizes zwingt zahlreiche ETFs zum Kauf. Damit ziehen jedoch auch hohe Volatilität und Bitcoin in die Anlegerdepots ein. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise stiegen zwar angesichts erneuter Scharmützel um die Straße von Hormus etwas, sie lagen aber weiter nahe an ihrem Niveau von vor Beginn des Iran-Krieges. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent zog um 1,2 Prozent auf knapp 73 Dollar an.

10. Euro notiert etwas höher als der Dollar

Der US-Dollar gab leicht nach, der Euro kostete zuletzt 1,1425 Dollar.

Bildquellen: mitifoto / Shutterstock.com

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