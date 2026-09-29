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10 vor 9

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
107.15 USD 1.87 USD 1.78 %
News
Ölpreis (WTI)
94.04 USD 1.44 USD 1.56 %
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Devisen
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Indizes
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25,374.42 EUR -34.22 EUR -0.13 %
News | Analysen
Hang Seng
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News | Analysen
Nikkei 225
65,481.27 JPY -396.35 JPY -0.6 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,823.62 CNY -64.75 CNY -1.67 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX stabil erwartet

Der DAX dürfte den hohen Ölpreisen und schwachen Vorgaben zunächst trotzen.

2. Börsen in Fernost tiefer

So verzeichnet der japanische Nikkei 225 zeitweise Verluste von 1,77 Prozent auf 64.709,96 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hält sich der Shanghai Composite hingegen mit minus 0,14 Prozent auf 3.818,45 Zählern relativ robust.

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In Hongkong ist wiederum ein Minus zu sehen: Der Hang Seng gibt um 0,76 Prozent auf 24.455,86 Einheiten nach.

3. AMD-Aktie im Blick: NVIDIA-Konkurrent verstärkt KI-Offensive mit Übernahme eines Startups

Der Chipkonzern AMD gibt in seinem Wettstreit mit dem Branchenriesen NVIDIA mehr als acht Milliarden Dollar für das Startup einer KI-Pionierin aus. Zur Nachricht

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4. Neuer Druck für KI-Aktien? OpenAI stoppt GPT-Modell nach KI-Fehlverhalten

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat wegen Sicherheitsbedenken die Veröffentlichung eines neuen KI-Modells gestrichen. Zur Nachricht

5. SpaceX-Aktie im Aufwind: Starship erreicht erstmals die Erdumlaufbahn

Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk hat es bei einem außergewöhnlichen Testflug erstmals in eine Umlaufbahn der Erde geschafft. Zur Nachricht

6. thyssenkrupp-Aktie knapp tiefer: Stahlsparte peilt deutlichen Rendite-Sprung an

thyssenkrupp Steel strebt nach eigenen Angaben mittelfristig eine höhere Profitabilität an, während das Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen vorantreibt und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken will. Zur Nachricht

7. BVB-Aktie: Borussia Dortmund verlängert Verträge der gesamten Geschäftsführung

Borussia Dortmund hat die Verträge seiner Geschäftsführer Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß verlängert. Zur Nachricht

8. Summit-Aktie zieht kräftig an: AstraZeneca investiert Milliardensumme in Summit Therapeutics - Kooperation vertieft

AstraZeneca investiert im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft 2 Milliarden US-Dollar in das US-Unternehmen Summit Therapeutics. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise legen nach der Entspannung am Vorabend wieder zu. Zur Nachricht

10. Euro wenig bewegt

Der Euro zeigt sich am Dienstagmorgen zum US-Dollar kaum verändert. Zur Nachricht

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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