10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen - Super Micro legt Zahlen vor - wie wird die Aktie reagieren?
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX vor weiteren Gewinnen
Der DAX sowie der TecDAX werden im Plus erwartet.
2. Börsen in Fernost auf rotem Terrain
Der Nikkei 225 in Japan stieg am Montag letztlich um 2,08 Prozent auf 66.970,22 Punkte. Am Dienstag findet wegen des Feiertags zum Tag des Buches kein Handel statt.
Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite derweil bei 3.953,10 Zählern ein Minus von 0,34 Prozent aus.
In Hongkong sinkt der Hang Seng derweil um 0,77 Prozent auf 25.736,80 Einheiten zu.
3. Aktie im Blick: Santander plant Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar
Banco Santander plant ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,825 Milliarden Euro. Der Rückkauf soll am 24. August beginnen und Anfang Januar 2027 enden. Zur Nachricht
4. Plug Power-Aktie springt an: Verluste werden reduziert - Umsatz überzeugt
Der Wasserstoffkonzern Plug Power hat seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht. So liefen die Geschäfte im abgelaufenen Jahresviertel. Zur Nachricht
5. Bilanz voraus: Super Micro Computer-Aktie unter Beobachtung
An der NASDAQ dürften Anleger besonders die Super Micro-Aktie im Blick behalten. Der Konzern wird nach US-Handelsschluss die Bücher öffnen. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse
6. TAG Immo-Aktie: Operativer Ergebnissprung dank Mietplus
Höhere Mieten haben TAG Immobilien im ersten Halbjahr angetrieben. Zur Nachricht
7. PNE-Aktie gibt Gewinne ab: Windparkentwickler steht zum Verkauf - Preisvorstellungen enttäuschen
Der Windparkentwickler PNE könnte vollständig in neue Hände gehen. Zur Nachricht
8. Index-Aufstieg für OHB: Klöckner-Aktie fliegt aus dem SDAX
OHB steigt in den SDAX auf und ersetzt dort Klöckner & Co. Der Stahlhändler soll nach dem Delisting durch Worthington Steel ab dem 13. August nicht mehr im Index vertreten sein. Zur Nachricht
9. PATRIZIA-Aktie legt zu: Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert
Der Immobilien-Vermögensverwalter PATRIZIA hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. Zur Nachricht
10. Ölpreise bleiben auf höherem Niveau
Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach einem deutlichen Anstieg vom Vortag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober kostet 88,08 US-Dollar und damit etwa ein halbes Prozent mehr als am Vorabend.
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