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10 vor 9

10 wichtige Fakten für den Handel am Dienstag - Anleger warten auf Netflix und SpaceX-Bilanz

10 wichtige Fakten für den Handel am Dienstag - Anleger warten auf Netflix und SpaceX-Bilanz

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX schwächer erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte im Dienstagshandel nachgeben.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,5 Prozent auf 25.188 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die größten Börsen in Asien weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

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Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:39 Uhr) einen Verlust von 1,49 Prozent bei 63.952,16 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,56 Prozent auf 3.710,02 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng 1,24 Prozent auf 23.887,85 Punkte nach.

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3. Schneider Electric startet sechs Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung

Schneider Electric treibt seine strategischen Pläne im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz voran. Zur Nachricht

4. Netflix- und SpaceX-Quartalszahlen auf der Agenda

Heute warten Anleger gespannt auf die Bilanz des Streaming-Riesen Netflix sowie des Musk-Konzerns SpaceX, welche nach US-Börsenschluss vorgelegt werden. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

5. VINCI-Aktie: Jefferies bestätigt Kaufempfehlung und Kursziel

Jefferies bleibt bei seiner positiven Einschätzung des französischen Infrastrukturkonzerns. Allerdings könnten mehrere Faktoren das Geschäft in den kommenden Monaten unter Druck setzen. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Wie Dortmunds Gegner seine Zuschauerzahl vervierzigfacht

Die Zuschauer-Bestmarke von Aserbaidschans Fußball-Meister FK Sabah liegt bei rund 40.000 - zusammengerechnet auf eine komplette nationale Saison. Zur Nachricht

7. Siemens-Aktie: Warum KI keine Einstiegsjobs ersetzt

Siemens-Personalvorständin Judith Wiese warnt davor, in Zeiten, in denen KI immer mehr einfache Aufgaben erledigt, keine Einstiegsjobs mehr anzubieten. Zur Nachricht

8. ABB: Rekordauftragseingang dank Rechenzentren

ABB hat im dritten Quartal 2026 operativ weiter zugelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Plus

Die Ölpreise legen zeitweise leicht zu.

10. Euro etwas fester

Der Euro zieht am Dienstagmorgen leicht an.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

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