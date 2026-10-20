10 wichtige Fakten für den Handel am Dienstag - Anleger warten auf Netflix und SpaceX-Bilanz
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX schwächer erwartet
Der deutsche Aktienmarkt dürfte im Dienstagshandel nachgeben.
Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,5 Prozent auf 25.188 Punkte.
2. Börsen in Fernost in Rot
Die größten Börsen in Asien weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.
Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:39 Uhr) einen Verlust von 1,49 Prozent bei 63.952,16 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,56 Prozent auf 3.710,02 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng 1,24 Prozent auf 23.887,85 Punkte nach.
3. Schneider Electric startet sechs Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung
Schneider Electric treibt seine strategischen Pläne im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz voran. Zur Nachricht
4. Netflix- und SpaceX-Quartalszahlen auf der Agenda
Heute warten Anleger gespannt auf die Bilanz des Streaming-Riesen Netflix sowie des Musk-Konzerns SpaceX, welche nach US-Börsenschluss vorgelegt werden. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse
5. VINCI-Aktie: Jefferies bestätigt Kaufempfehlung und Kursziel
Jefferies bleibt bei seiner positiven Einschätzung des französischen Infrastrukturkonzerns. Allerdings könnten mehrere Faktoren das Geschäft in den kommenden Monaten unter Druck setzen. Zur Nachricht
6. BVB-Aktie: Wie Dortmunds Gegner seine Zuschauerzahl vervierzigfacht
Die Zuschauer-Bestmarke von Aserbaidschans Fußball-Meister FK Sabah liegt bei rund 40.000 - zusammengerechnet auf eine komplette nationale Saison. Zur Nachricht
7. Siemens-Aktie: Warum KI keine Einstiegsjobs ersetzt
Siemens-Personalvorständin Judith Wiese warnt davor, in Zeiten, in denen KI immer mehr einfache Aufgaben erledigt, keine Einstiegsjobs mehr anzubieten. Zur Nachricht
8. ABB: Rekordauftragseingang dank Rechenzentren
ABB hat im dritten Quartal 2026 operativ weiter zugelegt. Zur Nachricht
9. Ölpreise im Plus
Die Ölpreise legen zeitweise leicht zu.
10. Euro etwas fester
Der Euro zieht am Dienstagmorgen leicht an.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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